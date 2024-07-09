إطلاق خط مواصلات جديد لخدمة سكان أكتوبر الجديدة

صرح المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر الجديدة انه قامت شركة «مواصلات العاصمة» بإطلاق خط نقل جديد بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة «800 فدان سابقًا» لربطها بجامعة القاهرة بمعدل تقاطر «ساعة»، وإطلاق الخط رسميًا من محطته الرئيسية بجوار المسجد بحي اللوتس «قطاع ج سابقًا».

جاء ذلك بحضور طارق الجيوشي رئيس مجلس الأمناء، والمهندسة أمل ممدوح نائب رئيس جهاز المدينة، والمستشار ممدوح محمد رئيس الإدارة المركزية للتنمية، ورئيس مجلس إدارة شركة مواصلات العاصمة المهندس أحمد عبدالعاطي، والمهندس ماهر الفقي مدير عام التنمية بالجهاز، والدكتور محمد عبدالمنعم وكيل المجلس ورئيس لجنة النقل والمواصلات.

كما شارك في الاحتفالية عدد من أعضاء مجلس الأمناء على رأسهم الكابتن محمد معروف رئيس لجنة الشباب والرياضة، والمهندس ميلاد جرجس رئيس لجنة ذوي الهمم، والأستاذ عوض محمد عوض، رئيس لجنة الإعلام، وعدد من القيادات التنفيذية بجهاز المدينة.

ومن جانبه، قال طارق الجيوشي، إن المجلس حريص على حل مشكلة المواصلات في المدينة وإزالة أي عراقيل تواجه خطط التنمية المستقبلية بالتعاون مع جهاز المدينة برئاسة المهندس محمد عبدالمقصود، مؤكدا أن انطلاقة خط المواصلات الجديد سيكون بداية حقيقية لمعالجة ملف النقل داخل المدينة.

وبدورها، أشادت المهندسة أمل ممدوح، بروح التعاون المثمر من أجل حل جميع الإشكاليات ومعالجة أغلب الملفات لتحقيق رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحة أن جهاز المدينة بقيادة المهندس محمد عبدالمقصود، لا يألو جهدًا في تقديم يد العون والعمل على سرعة حل كل الملفات من أجل خدمة سكان المدينة.

وهو ما أيده المستشار ممدوح محمد، منوهًا بأن الجهاز يعمل بخطوات ثابتة ورؤية موحدة مع مجلس الأمناء بقيادة طارق الجيوشي، لتعزيز فرص التنمية المستدامة داخل المدينة.

فيما أعرب المهندس أحمد عبدالعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات العاصمة، عن سعادته بالتعاون مع جهاز المدينة ومجلس الأمناء، مؤكدا أن هناك تناغم وتعاون مثمر من أجل تقديم خدمة نقل متكاملة ومتميزة، متطلعًا على تعزيز التعاون وتقديم مشروعات نقل جديدة، كاشفًا عن خطة الشركة المستقبلية في إقامة خطوط نقل تربط المدينة بمدن القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية المختلفة تساهم في نقل المواطنين إلى الأقاليم.

كما قدم الدكتور محمد عبدالمنعم، الشكر لجميع القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس الذين شاركوا في تدشين خط النقل الجديد، ملتمسًا العذر للأعضاء الذين اعتذروا عن حضور هذا الحدث الذي وصفه بـ"الهام والمحوري" لخدمة سكان المدينة.