الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

إطلاق خط مواصلات جديد لخدمة سكان أكتوبر الجديدة

مواصلات مصر
مواصلات مصر

صرح المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر الجديدة انه قامت شركة «مواصلات العاصمة» بإطلاق خط نقل جديد بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة «800 فدان سابقًا» لربطها بجامعة القاهرة بمعدل تقاطر «ساعة»، وإطلاق الخط رسميًا من محطته الرئيسية بجوار المسجد بحي اللوتس «قطاع ج سابقًا».

جاء ذلك بحضور طارق الجيوشي رئيس مجلس الأمناء، والمهندسة أمل ممدوح نائب رئيس جهاز المدينة، والمستشار ممدوح محمد رئيس الإدارة المركزية للتنمية، ورئيس مجلس إدارة شركة مواصلات العاصمة المهندس أحمد عبدالعاطي، والمهندس ماهر الفقي مدير عام التنمية بالجهاز، والدكتور محمد عبدالمنعم وكيل المجلس ورئيس لجنة النقل والمواصلات.

كما شارك في الاحتفالية عدد من أعضاء مجلس الأمناء على رأسهم الكابتن محمد معروف رئيس لجنة الشباب والرياضة، والمهندس ميلاد جرجس رئيس لجنة ذوي الهمم، والأستاذ عوض محمد عوض، رئيس لجنة الإعلام، وعدد من القيادات التنفيذية بجهاز المدينة. 

ومن جانبه، قال  طارق الجيوشي، إن المجلس حريص على حل مشكلة المواصلات في المدينة وإزالة أي عراقيل تواجه خطط التنمية المستقبلية بالتعاون مع جهاز المدينة برئاسة المهندس محمد عبدالمقصود، مؤكدا أن انطلاقة خط المواصلات الجديد سيكون بداية حقيقية لمعالجة ملف النقل داخل المدينة. 

وبدورها، أشادت المهندسة أمل ممدوح، بروح التعاون المثمر من أجل حل جميع الإشكاليات ومعالجة أغلب الملفات لتحقيق رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحة أن جهاز المدينة بقيادة المهندس محمد عبدالمقصود، لا يألو جهدًا في تقديم يد العون والعمل على سرعة حل كل الملفات من أجل خدمة سكان المدينة. 

وهو ما أيده المستشار ممدوح محمد، منوهًا بأن الجهاز يعمل بخطوات ثابتة ورؤية موحدة مع مجلس الأمناء بقيادة طارق الجيوشي، لتعزيز فرص التنمية المستدامة داخل المدينة. 

فيما أعرب المهندس أحمد عبدالعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات العاصمة، عن سعادته بالتعاون مع جهاز المدينة ومجلس الأمناء، مؤكدا أن هناك تناغم وتعاون مثمر من أجل تقديم خدمة نقل متكاملة ومتميزة، متطلعًا على تعزيز التعاون وتقديم مشروعات نقل جديدة، كاشفًا عن خطة الشركة المستقبلية في إقامة خطوط نقل تربط المدينة بمدن القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية المختلفة تساهم في نقل المواطنين إلى الأقاليم. 

كما قدم الدكتور محمد عبدالمنعم، الشكر لجميع القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس الذين شاركوا في تدشين خط النقل الجديد، ملتمسًا العذر للأعضاء الذين اعتذروا عن حضور هذا الحدث الذي وصفه بـ"الهام والمحوري" لخدمة سكان المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أعضاء مجلس الأمناء ٦ أكتوبر أكتوبر الجديدة التنمية المستدامة جامعة القاهرة جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر الجديدة رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر

الأكثر قراءة

انفراد، عقد أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي يكشف المستور، من وقع على العقد؟! مدة العقد، فلوس العقد!!

نداء من العالم الآخر، حقيقة صدور صوت استغاثة من قبر أحمد رفعت (صور)

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة وراء تأجيل صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة لمصر (فيديو)

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

خبير اقتصادي يكشف مطالب صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)

وزير الصحة تعليقا على توقف قلب أحمد رفعت: إرادة الله فوق الإعجاز الطبي

نعتذر للمواطن مش بإيدينا، وزير الصحة يعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية

منوعات

المزيد

راكب يفتح باب طائرة بالخطوط الجوية الصينية ظنا أنه المرحاض، ماذا حدث؟

اكتشاف طحالب خارقة قادرة على النجاة في المريخ

سماء الأرض تجمع حدثين فلكيين في ليلة واحدة هذا الشهر

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم في السوق الثلاثاء

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 09-07-2024 في ختام التعاملات

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

أفضل الأشهر الحرم، الأزهر يوضح فضائل شهر الله المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية