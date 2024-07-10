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ثقافة وفنون

مسلسل لعبة حب الحلقة 61، مايا تخلق فرصة لعودة سيرين والأخيرة تفصح عن اسم حبيبة رامي

مايا ورامي، فيتو
مايا ورامي، فيتو

شهدت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 61 حرص جبران على استغلال سذاجة نانسي لمعرفة كل أسرار شركة إيليفا، حيث أفصحت له عن سما وأسرارها وعلاقتها بمالك، وبالفعل تتبعا سما وهي ذاهبة إلى منزل مديرها الذي تحبه.

وكشف دانيال عن أن سما سوف تعمل معه “موديل” بمقابل مادي وهو ما أثار دهشة مالك وحاول أن يشعرها بأنها إن أرادت شيئًا فيمكنها أن تقول له وتطلب منه، وتناول مالك وسما العشاء سويًا في المنزل ثم خرجا معًا إلى مكان آخر وكانت سما تشعر بسعادة بالغة من هذه السهرة.

ويأتي عبدو إلى سما ويحاول أن يقنعها بعلاقته مع سيرين وبالفعل قام الاثنين بتصفية كل الشوائب التي كانت تعيق علاقة الصداقة والأخوة التي جمعت بينهما منذ سنوات، ويتفاجأ رامي ومالك بخبر فض الشراكة بينهما يتم تسريبه إلى الصحافة.

ويلجأ رامي إلى سيرين لتحل هذه الأزمة ويعدها مالك إن قامت بحلها سوف يعيدها إلى الشركة، وتكتشف سيرين أن مايا هي السبب في هذه الأزمة لتخلق لها فرصة لدى مالك مقابل إخبارها بحبيبة رامي الخفية وتتفاجأ حينما تخبرها سيرين أنها سما.

 

تفاصيل مسلسل لعبة حب الحلقة 60

دارت أحداث مسلسل  لعبة حب الحلقة 60 حول جلوس مالك مع سما وأصدقائها في جلسة حميمة وتقارب معهم، وحينما يرحل يتصل بسما ويخبرها أن شركة النقل قد أخبرته أنه سيتم نقل مستلزماته الليلة، فتذهب برفقة شقيقها ولين وعبدو ويساعدون مالك.

وخلال مسلسل لعبة حب الحلقة 60 تحاول فريدة تدبير إفطار مع صديقة لها لكي يتعرف ابن الصديقة على مايا بهدف إبعادها عن رامي ولكنها تفشل وتتركها مايا وتذهب للقاء مالك، وهناك تتأكد مايا أن مالك حاليًا في علاقة مع سما، بينما تخبر مالك أن رامي يحب فتاة أخرى غير سيرين.

وخلال الحلقة يقابل جبران نانسي ويقنعها أنه معجب بها، وحينما تذهب وتخبر سيرين تنصحها ألا تستجيب له لأنها دخلت معه في علاقة في الماضي ودمرها، ولكن نانسي تعجبها فكرة إعجاب جبران بها ولا تقتنع بحديث سيرين.

ويقرر رامي الجلوس مع سيرين وأخبرها بضرورة تركها للعمل فتطلب منه أن يقبل استقالتها حفاظًا على اسمها بسوق العمل ووافق، ويرفض رامي طلب سما لزيادة راتبها لأنه يجد أن الأمر غير عادل، فتذهب إلى دانيال وتطلب منه العمل معه كموديل بهدف الحصول على المال المطلوب. 

ويطلب مالك خلال الحلقة من سما اللقاء بعد العمل في منزله ويطلب منها أيضًا أن تمنحه جواب بخصوص عرض الزواج الذي سبق وعرضه عليها، ويخبر رامي صديقه مالك بطلب سما لزيادة راتبها ويتعجب مالك من الأمر، بينما يسأل مالك عن هوية الفتاة التي يحبها رامي دون أن يخبره عنها شيئًا.

قصة مسلسل لعبة حب 

ومسلسل لعبة حب يدور حول شاب ثري يدعى مالك يعمل في عالم تصميم الأحذية النسائية يقع في غرام فتاة فقيرة ويكتشف لاحقًا أن عمه وزوجة عمه فريدة هما من دفعا المال لهذه الفتاة “سما” استغلالًا لحاجتها حتى تتمكن من إيقاعه في شباكه ثم دفعه للزواج منها، وتم اختيارها هي بالتحديد بعدما شعرت فريدة زوجة عم مالك أنه يشعر تجاهها بالإعجاب، وكل هذا حتى لا تفقد فريدة وزوجها أموالهما حيث منحهما جد مالك مهلة ٦ شهور حتى يتزوج أو يتم حرمانها من الميراث وبناء عليه قررا أن ينفذا هذه الخطة.

 

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