نقابة الصحفيين تكرم المهندس إبراهيم محلب (صور)

كرمت نقابة الصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الأسبق، نظرًا لدوره الكبير في خدمة النقابة وتفاعله وتواصله المستمر مع الصحافة والصحفيين، وإسهاماته في إنجاز الواجهات الجانبية لمبنى النقابة في وقت قياسي وبأقل التكاليف.

تكريم جلال عارف

كما كرمت النقابة خلال حفل توزيع جوائز مسابقة جوائز الصحافة المصرية، المقام برعاية رئاسة الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، الكاتب الصحفي الكبير جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق لحصوله على جائزة النقابة التقديرية لعام ٢٠٢٤.

تكريم وائل الدحدوح

وكرمت النقابة أيضًا الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة الجزيرة بقطاع غزة، لحصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتسلمها عنه الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين.

وائل الدحدوح يتبرع بقيمة جائزته

وأعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، إن الزميل وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة، والفائز بجائزة حرية الصحافة، ضمن مسابقة جوائز الصحافة المصرية تنازل عن قيمة جائزته لصالح علاج الصحفيين الفلسطينيين في مصر.

كما طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، من حضور احتفالية توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية، الوقفة دقيقة تحية تقدير وإجلال على شهداء الشعب الفلسطيني.

احتفالية مسابقة جوائز الصحافة المصرية

ونظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء احتفالية جوائز الصحافة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.



مسابقة جوائز الصحافة المصرية

وحضر الاحتفالية عدد من الكتاب الصحفيين، الوزراء والمسؤولين، وسلمت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جائزة فرع الصحافة البيئية خلال الحفل.