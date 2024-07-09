مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 24، أميرة تواجه زين وتطلب الطلاق وزواج أمجد وسارة

شهدت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 24 حول تقديم زين للمبلغ الذي تحتاجه هالة في ظل وجود أميرة التي تواجهه بأنه نصاب وتظهر جميع الفتيات وكذلك ميادة التي تؤكد أنها ستجعله يعيش أياما صعبة خاصة بعد ما علمت الكثير من الحقائق بنفسها.

وخلال الحلقة تخبر هانيا زوجة شقيقها نهلة بأمر علاقتها بالدكتور حسام، فتقرر نهلة إخبار أمجد الذي يذهب إلى شقيقته ويدخل معها في مشادة، وتشعر نهلة بالحزن من زوجها وتقرر في جلسة الفتيات الاعتذار من هانيا.

ويخبر مالك زوجته دينا أنه حصل على فرصة بدبي تتطلب السفر ٣ سنوات، ولكنها ترفض، وتدخل معه في مشاجرة وفي الأخير تحاول أن تفهمه أن هذا القرار ثنائي ولابد أن يستشيرها قبل اتخاذه.

ويتزوج أمجد من سارة ويسافر معها لشهر عسل، أما الفتيات فيذهبن إلى منزل أميرة ليدعمنها ويدخلون جميعا في وصلة رقص شاركتهم فيها أم خميس، أما هالة فتعتمد على “دقرم” ليأتي إليها بأغراضها من المنزل ولكن يتم القبض عليه.

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 23

دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 23 حول نهلة التي تكتشف “كيس” لمحل آيس كريم في الإسكندرية اعتادت شراء الآيس كريم منه هي وزوجها وحينما واجهته أنكر ذهابه إلى هناك وأقنعها أن هذا “ الكيس” من العام الماضي.

ويتلقي مكالمة هاتفية تطلب منه مهلة فتح مكبر الصوت لتكتشف زميل له يخبره أنه علم بطريقته الخاصة أن أمجد في الإسكندرية ليزداد شك نهلة فيه فيقنعها أمجد أنه كان في الساحل يبحث عن “شاليه” وترك الأمر مفاجأة لها وأقنعها أنها أصبحت مريضة وتحتاج علاج نفسي، وبالفعل تذهب إلى طبيبة نفسية وتخبرها أنها مصابة بالاكتئاب.

وخلال الحلقة يكتشف أمجد “جروب” الخطة السرية ويحاول تحذير مالك منه، ويشتري لسارة خاتما من محل مجوهرات، ويحظى تقرير كارمن على إعجاب رئيس قسمها بينما لا تزال علاقتها بحسين متوترة، ويحاول سيف العودة لندى وإبعادها عن عز، وينجح في ذلك.

بينما تواصل هالة خطتها ضد زين الذي يحاول تدبير مبلغ نصف مليون جنيه لهالة كطعم لكي يكسب من ورائها الأكثر ويلجأ لميادة ولكنها ترفض مساعدته.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية يشارك في بطولته شيري عادل وعمر الشناوي، ولقاء سويدان، وإسلام جمال وكارولين عزمي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.