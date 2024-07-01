قصور الثقافة تحتفي بذكرى ثورة 30 يونيو على مسرح السامر بحضور جماهيري كبير (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء أمس الأحد، احتفالية فنية مميزة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك على مسرح السامر بالعجوزة.

احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو

وحضر الاحتفالية التي نظمتها الادارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، لفيف من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة بالإضافة لقيادات هيئة قصور الثقافة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبه فيلم تسجيلي بعنوان "شهادة علي الثورة" إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية، مونتاج حسام المحفوظي، وإخراج حامد سعيد.

رئيس قصور الثقافة

وخلال الاحتفالية، قال عمرو البسيوني رئيس قصور الثقافة أن يوم 30 يونيو من عام 2013 يوما مجيدا سطر بأحرف من نور في مصر بلد الحضارة والفن والجمال، مشيرا إلى إن الشعب المصري سطر ملحمة ضد قوى الإرهاب وكانت الثورة إحدى أمجد الأيام في تاريخ الوطن الذي أبى أبنائه السير في طريق الهاوية على يد جماعات الظلام والتطرف.

وتابع: "لقد حرصنا على مشاركة شعبنا الكريم الاحتفال بتقديم برنامج فني وثقافي متنوع.. ونقدم في هذا الصدد اكتر من ٢٠٠ فعالية فنية وثقافية في جميع المحافظات".

تامر عبد المنعم

من جهته أكد الفنان تامر عبد المنعم أنه في مثل هذا اليوم التاريخي اتحد جميع المصريين لترسيخ مفهوم الهوية وعندما شعروا بسلب هويتهم، قاموا بهذه الثورة ووجدوا من يقف خلفهم وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عبد المنعم": هيئة قصور الثقافة باعتبارها الهيئة الأكبر في مجال الثقافة في مصر تشير إلى الدور المهم الذي قام به مثقفو الوطن قبل 30 يونيو باعتصامهم أمام وزارة الثقافة وعرضوا حياتهم للخطر لتحقيق مطالبهم.

تكريم رموز اعتصام وزارة الثقافة

وكرمت الهيئة أسماء الراحلين والرموز الثقافية ونجوم الفن من المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة قبيل ثورة 30 يونيو وهم المخرج جلال الشرقاوي، الفنان خالد صالح، الروائي بهاء طاهر، الكاتبة فتحية العسال، الشاعر سيد حجاب، كما تم تكريم الفنان أحمد شيحة والمخرج حامد سعيد.

فقرات فنية وغنائية

وبدأت الفقرات الفنية للاحتفالية، بعرض فني لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي وقدمت فقرات "مصر جميلة، مصر يا غالية"، بقيادة الفنانة منال إبراهيم.

أعقب ذلك عرض فني للفرقة المصرية للموسيقي والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، وقدمت عددا من الأغاني الوطنية منها "أحلف بسماها، أحلى بلد بلدي، يا حبيبتي يا مصر، حب الوطن، حبيت بلدي، حبايب مصر، بالأحضان، يا أغلى اسم في الوجود".

و تخلل الاحتفالية إلقاء عدد من القصائد قدمها الفنانون ياسمين سمير، أحمد بسيم، سمية الإمام وهي قصيدتي "مرحبا"، و"كل عين تعشق حليوة" للشاعر أحمد فؤاد نجم، رباعية "على اسم مصر" للشاعر صلاح جاهين، "يا بنت الذين" للشاعر سيد حجاب، "مصر يامه يا بهية" للشيخ إمام، "مين ده اللي يقدر" للشاعر وليد المصري، "سؤال في ودني" رباعية لفؤاد حداد.