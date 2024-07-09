الثلاثاء 09 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

قصواء الخلالي: مساحات الاتصال السياسي على مستوى الدولة تتحرك بشكل إيجابي

الإعلامية قصواء الخلالي،
الإعلامية قصواء الخلالي، فيتو


قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن مساحات الاتصال السياسي على مستوى الدولة تتحرك بشكل ايجابي بعد التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.


وتابعت الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC"، أن تحركات الوزراء على الأرض يضمن وصول صوت المواطن ومعرفة مشاكله وهو ما نتمنى حدوثه.
 

مؤشرات إيجابية



ولفتت إلى أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التشكيل الجديد يعطي مؤشرات ايجابية بالأداء المنتظر، لافتة إلى ان هناك توجيهات بالاهتمام والتواصل مع الإعلام والصحافة.



وأشارت إلى أن المحافظين بدأوا التحرك على أرض الواقع من خلال جولات ميدانية مثل محافظات كفر الشيخ وأسوان والدقهلية والبحيرة، وذلك للاستجابة لمطالب المواطنين.



وأوضحت أن رئيس الوزراء أكد الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية وتخصيص أيام محددة للقاء النواب والرد على اسئلتهم ومطالبهم، منوهة بأن هذا الأمر شيء مقدر وإيجابي.

 

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