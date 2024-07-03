حلقة استثنائية لـ قصواء الخلالي اليوم على "CBC"

تُقدم الإعلامية قصواء الخلالي من خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، مساء اليوم الأربعاء حلقة استثنائية في ضوء تشكيل الحكومة الجديدة للمهندس مصطفى مدبولي وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حلقة استثنائية اليوم

ويذاع برنامج في المساء مع قصواء في تمام الساعة التاسعة مساء على مدار أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع إلا أن حلقة اليوم الأربعاء استثنائية فى ضوء التغيير الكبير فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى وأولويات المرحلة القادمة حيث ستذاع الحلقة من التاسعة مساء.

ويناقش "في المساء مع قصواء" أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام والمواطنين على كافة المستويات سواء قضايا محلية أو دولية.

ويعد برنامج "في المساء مع قصواء" واحد من أبرز برامج التوك شو في ظل النجاحات التي حققها على مدار السنوات الماضية.