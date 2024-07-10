خريطة أفلام موسم صيف 2024.. تعاون جديد يجمع هنيدى ومنى زكى.. وبيومى فؤاد بطلا أمام ليلى علوى

بعد موسم مميز للسينما المصرية فى عيد الأضحى المبارك الماضى، حققت خلاله انتعاشة فنية بأربعة أفلام جديدة تنافست على شباك تذاكر دور العرض السينمائى خلال الأسابيع الأخيرة، ينتظر صناع وأبطال عدد آخر من الأعمال الفنية طرحها بالسينمات خلال موسم الصيف 2024 الذى يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.



ومن بين هذه الأفلام الجديدة ما انتهى تصويره وفى مراحل المونتاج الأخيرة تمهيدا لعرضه خلال الأسابيع المقبلة، وعدد آخر انتهى تصويره منذ فترة وتأجل عرضه حتى الصيف الجارى، وأفلام أخرى تم الكشف عن مواعيد طرحها منذ فترة.. التقرير التالى يتضمن جانبًا من تفاصيل وكواليس أفلام موسم الصيف المرتقبة.



«جوازة توكسيك» بين ليلى وبيومي

يأتى فى صدارة أفلام موسم الصيف فيلم “جوازة توكسيك” بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، والتى كشفت الشركة المنتجة له عن موعد طرحه ليكون 3 يوليو 2024 ليفتتح موسم الصيف.



فيلم جوازة توكسيك يتناول بأسلوب كوميدى قصة حب فريدة وكريم، والتى يتدخل بها وفى مصيرهما الأهل، حيث ينتمى كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية..



تامر وهنا.. كلاكيت تانى مرة

ثانى أفلام موسم الصيف والتى يترقبها الجمهور هو فيلم “ريستارت” بطولة النجم تامر حسنى والفنان باسم سمرة، والفنانة هنا الزاهد، وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر طرحه فى موسم الصيف ومن المتوقع أن يبدأ عرضه فى السينمات فى شهر أغسطس المقبل.



ويعد فيلم رى ستارت هو التعاون الثانى بين تامر حسنى وهنا الزاهد فى السينما، بعدما قدما معًا فيلم “بحبك” الذى تم عرضه فى عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا.



إكس مراتي

أما ثالث أفلام موسم الصيف فهو “إكس مراتي”، والذى انتهى صناعه من تصويره خلال الأيام الماضية، تمهيدا لعرضه خلال موسم الصيف الجارى.



فيلم “إكس مراتي” يدور فى إطار اجتماعى كوميدى من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التونى، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز.



عودة منة شلبى بـ”الهوى سلطان”

أما رابع الأعمال التى من المقرر أن تطرح قريبا فى دور العرض السينمائى هو “الهوى سلطان” والذى انتهى تصويره أيضًا قبل أيام ودخل مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه حيث من المتوقع طرحه فى السينمات نهاية شهر يوليو أو فى بداية أغسطس المقبل.



فيلم “الهوى سلطان” من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجى، ومن تأليف وإخراج هبة يسرى.



«الجواهرجى» بين هنيدى ومنى زكي

وخلال موسم الصيف الجارى أيضًا، ينتظر الجمهور المصرى والعربى فيلم النجمين محمد هنيدى ومنى زكى والذى يأتى بعنوان

“الجواهرجي” بعد تأجيله أكثر من مرة.

قبل أن يستقر صناعه أخيرا على عرضه فى موسم صيف 2024 وتحديدا فى شهر أغسطس المقبل.



فيلم الجواهرجى من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيرى، كما أن الفيلم أعاد هنيدى ومنى للعمل معًا مرة أخرى عقب ابتعاد دام قرابة الـ 24 عامًا إذ كان آخر تعاون سينمائى بينهما فيلم «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» وحقق التعاون الأول بين هنيدى ومنى زكى نجاحا كبيرا عام 1998.



بضع ساعات فى يوم ما

وأخيرا، من المقرر أن يطرح فى نهاية موسم الصيف أيضًا فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة حيث انتهى تصويره العام الماضى.



ويشارك فى بطولته كل من مى عمر ومحمد الشرنوبى وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدنى وإخراج عثمان أبو لبن.

