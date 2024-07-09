اكتشاف طحالب خارقة قادرة على النجاة في المريخ
أظهرت دراسة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم أن علماء حددوا نوعًا من الطحالب الصحراوية في منطقة شينجيانج بغرب الصين تتمتع بقدرات فائقة على المقاومة، ويمكن أن تكون نواة لمناطق مأهولة محتملة مستدامة على كوكب المريخ.
طحالب المريخ
وقالت الأكاديمية، في ورقة بحثية نشرت في مجلة ذي إنوفيشن الأسبوع الماضي: إنه عندما تعرض الطحلب لظروف تحاكي بيئة المريخ وجد أن الطحلب، واسمه سينتريتشيا كانينرفيس، قادر على تحمل الجفاف الشديد ودرجات الحرارة المنخفضة للغاية والإشعاعات.
وذكر الباحثون في الدراسة التي نُشرت في الأول من يوليو أن الطحلب يمكن أن يكون بمثابة «أساس لإنشاء واستمرارية النظام البيئي من خلال المساهمة في إنتاج الأكسجين وعزل الكربون ودعم خصوبة التربة».
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