اللحظات الأولى لحريق 4 محلات في شارع الخان بطنطا (فيديو)

حصلت فيتو على فيديو يرصد اللحظات لحريق نشب في محلي أحذية وملابس بشارع الخان بمدينة طنطاـ اليوم الثلاثاء، وأتت النيران على محتويات 4 محلات وتضررت محلات أخرى مجاورة من امتداد النيران.

كانت منطقة سوق الخان بمدينة طنطا قد شهدت اندلاع حريق هائل بمحلي أحذية وملابس، دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل محل احذية بمنطقة شارع الخان مع شارع البورصة داخل محلي أحذية وملابس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وجارٍ عمليات التبريد وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

يذكر أن سوق الخان من أكبر الأسواق الشعبية بمدينة طنطا لبيع الملابس والأحذية.