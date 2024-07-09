الثلاثاء 09 يوليو 2024
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سياسة

تكريم جلال عارف لحصوله على جائزة نقابة الصحفيين التقديرية (صور)

احتفالية توزيع جوائز
احتفالية توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية

كرمت نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، مساء اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي الكبير جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق، بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية.

تكريم وائل الدحدوح 

كما كرمت النقابة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، الذي تبرع بقيمة جائزته لعلاج الصحفيين الفلسطينيين المصابين في مصر.

كما طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، من حضور احتفالية توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية، الوقفة دقيقة تحية تقدير وإجلال على شهداء الشعب الفلسطيني.

 

ونظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء احتفالية جوائز الصحافة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

مسابقة جوائز الصحافة المصرية 

وحضر الاحتفالية عدد من الكتاب الصحفيين، الوزراء والمسؤولين، وستقوم ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسليم جائزة فرع الصحافة البيئية خلال الحفل.

تكريم الكاتب الصحفي جلال عارف 

 تتضمن الاحتفالية، التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، وتكريم خاص للكاتبة الصحفية سناء البيسي.

تكريم المهندس إبراهيم محلب

وتشهد الاحتفالية أيضا تكريم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، نظرًا لدوره الكبير في خدمة النقابة وتفاعله وتواصله المستمر مع الصحافة والصحفيين، وإسهاماته في إنجاز الواجهات الجانبية لمبنى النقابة في وقت قياسي وبأقل التكاليف.

ويتخلل الحفل تكريم 10 من أقدم أعضاء النقابة، بالإضافة إلى العاملين بها، وكذلك عدد ممن قدموا خدمات للصحفيين.

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