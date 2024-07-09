الثلاثاء 09 يوليو 2024
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سياسة

البلشي يطالب الصحفيين بوقوف دقيقة إجلال لشهداء الشعب الفلسطيني (فيديو وصور)

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، من حضور احتفالية توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية، الوقفة دقيقة تحية تقدير وإجلال على شهداء الشعب الفلسطيني.

مسابقة جوائز الصحافة المصرية 

وتنظم نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء احتفالية جوائز الصحافة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الاحتفالية عدد من الكتاب الصحفيين، الوزراء والمسؤولين، وستقوم ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسليم جائزة فرع الصحافة البيئية خلال الحفل.

تكريم الكاتب الصحفي جلال عارف 

 تتضمن الاحتفالية، التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، وكذلك تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية.

تكريم وائل الدحدوح 

ويكرم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتكريم خاص للكاتبة الصحفية سناء البيسي في مجال صحافة المرأة. 

تكريم المهندس إبراهيم محلب

وتشهد الاحتفالية أيضا تكريم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، نظرًا لدوره الكبير في خدمة النقابة وتفاعله وتواصله المستمر مع الصحافة والصحفيين، وإسهاماته في إنجاز الواجهات الجانبية لمبنى النقابة في وقت قياسي وبأقل التكاليف.

ويتخلل الحفل تكريم 10 من أقدم أعضاء النقابة، بالإضافة إلى العاملين بها، وكذلك عدد ممن قدموا خدمات للصحفيين.

 

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حفل تكريم الفائزين في مسابقة جوائز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي

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