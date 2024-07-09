الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة سيدة إثر تناولها سم فئران بالمنيا

إصابة سيدة إثر تناولها
إصابة سيدة إثر تناولها سم فئران بالمنيا

أصيبت سيدة إثر تناولها سم فئران بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابة إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة سيدة إثر تناولها سم فئران بالمنيا

txt

محافظ المنيا يتفقد عددًا من المستشفيات خلال جولته بمركز سمالوط

txt

وفد جامعة المنيا يُشارك بورشة العمل الدولية بألمانيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة سيدة إثر تناولها سم فئران بقرية 3 بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "ح.ع" 27 سنة بمغص معوي وقيء مستمر.

مستشفى سمالوط النموذجي


تم نقل المصابة إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستشفى سمالوط النموذجي إصابة سيدة إثر تناولها سم فئران سم فئران سم فئران بالمنيا إصابة سيدة إثر تناولها سم فئران بالمنيا المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

محافظ المنيا يتفقد عددًا من المستشفيات خلال جولته بمركز سمالوط

وفد جامعة المنيا يُشارك بورشة العمل الدولية بألمانيا

إصابة سيدة بلدغة عقرب بقرية منشأة الدهب البحرية في المنيا

إصابة شخصين صدمتهما سيارة بالمنيا

إصابة سيدة ثلاثينية بآلة حادة في ظروف غامضة بالمنيا

فاكهة السابوتا.. الجوهرة النادرة في المنيا.. يصل سعرها لـ 400 جنيه.. موطنها الأصلي المكسيك.. تعالج أمراض القلب والجهاز الهضمي (صور)

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادث تصادم بالمنيا

إغماء طالبة خلال امتحان الكيمياء في المنيا

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

ترافيس موتيابا يعتنق الإسلام ويغير اسمه لـ جمال

قيادات وفدية تطالب عبد السند يمامة بالرحيل بسبب صفقة الآثار

الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)

مدبولي: بعض الموظفين يعطلون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

قابلني لو عندك وحدة تعرف تبيعها بربع الثمن، خبير اقتصادي يحذر من الفقاعة العقارية

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

منوعات

المزيد

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

لا تحزن إن الله معنا، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة (صور)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية