أصيبت سيدة إثر تناولها سم فئران بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابة إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة سيدة إثر تناولها سم فئران بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة سيدة إثر تناولها سم فئران بقرية 3 بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "ح.ع" 27 سنة بمغص معوي وقيء مستمر.

مستشفى سمالوط النموذجي



تم نقل المصابة إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.