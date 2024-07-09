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سياسة

بعد إحالة الأطراف للتحقيق، سيناريوهات التعامل مع أزمة صفقة الآثار بحزب الوفد

حزب الوفد، فيتو
حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، أثارت صفقة الآثار التى وقعت فى حزب الوفد غضب الكثيرين من أعضاء وقيادات الحزب، بل والأوساط فى الشارع السياسى المصري.

 وبعد إحالة الأطراف المتورطة فى هذا الأمر إلى لجنة النظام والتحقيق فى الحزب تستعرض “فيتو” القرارات المتوقعة.

تتخذ لجنة النظام فى حزب الوفد قرارات بداية من اللوم والإنذار والتوصية بالإيقاف أو الفصل من الحزب، وبعدها يتم عرض الأمر على رئيس الحزب لاتخاذ القرار النهائى وتكون المراحل التى تنص عليها اللائحة الداخلية للحزب.

 

فيديو صفقة الآثار

حزب الوفد، وأصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بيانا حول فيديو صفقة الآثار المسرب من قاعة الهيئة العليا.

وقال يمامة في بيان: “من واقع مسئوليتي وكعهدى معكم، أود أن أوضح أن أبناء حزب الوفد جميعا هم أفضل من أنجبت مصر المحروسة”.

أزمة جديدة فى حزب الوفد 

واستكمل يمامة: "لكن التطاول على الحزب العريق فى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المغرضة، وأمام الاشتباه فى جريمة كانت تتم أو لم تتم داخل أروقة حزبنا العريق، أكلف لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها وكذلك الشئون القانونية بكامل أعضائها فورا بفتح تحقيق عاجل فى شأن الفيديو المسرب والتحقيق مع كل من نسب إليه أو اتصل بهذا الفيديو".

أزمة جديدة فى حزب الوفد 

وكشفت مصادر في حزب الوفد عن سر اشتعال أزمة في بيت الأمة منذ الأحد الماضي، لافتة إلى أن هناك عضوا في الحزب نشر فيديوهات تخص أشخاصا داخل الحزب وأن هذا العضو تم فصله أكثر من مرة.

وأضافت المصادر لـ"فيتو" أن أعضاء الهيئة العليا فى الاجتماع الماضى أجمعوا على فصل هذا الشخص من الحزب بسبب سبه لعدد كبير من الأعضاء.

وأشارت إلى أن هذا العضو نشر فيديوهات لأشخاص وهم يتفقون على صفقة آثار داخل الحزب، وقام بتصويرهم وهم داخل الحزب.

واستكملت المصادر: بعد نشر الفيديوهات قال العضو إنه كان مخطتفا وأُجبر على أن يقول إن الواقعة حدثت داخل الحزب وأكد أن تليفونه سُرق منه.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة العليا دعت لاجتماع عاجل لفصل الأعضاء المخالفين واتخاذ إجراءات عاجلة.

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