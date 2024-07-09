الأحد، القومي للسينما يكرم الفائزين بجوائز الدولة 2024

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر بالتعاون مع اتحاد النقابات الفنية ونقابة المهن السينمائية، احتفالية لتكريم السينمائيين الحاصلين على جوائز الدولة 2024.

ويأتي ذلك يوم الأحد المقبل الموافق ١٤ يوليو الجاري، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساء.

تكريم الفائزين بجوائز الدولة

ويتم تكريم كل من مدير التصوير سعيد شيمي، مهندس الديكور أنسي أبوسيف، المخرج محمد فاضل، السيناريست عبدالرحيم كمال، الناقد والسيناريست وليد سيف، الدكتور حسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة وذلك لدورهم الرائد ومشوارهم الفني والثقافي الحافل.

وعقب التكريم يتم عرض فيلمي “البطيخة” إخراج محمد خان، وفيلم “حكاية من زمن جميل” إخراج سعيد شيمي، ويعقب العروض ندوة ثقافية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي ويستضيف خلالها الناقد السينمائي محمود عبد الشكور.