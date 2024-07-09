الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الأحد، القومي للسينما يكرم الفائزين بجوائز الدولة 2024

المخرج محمد فاضل،
المخرج محمد فاضل، فيتو

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر بالتعاون مع اتحاد النقابات الفنية ونقابة المهن السينمائية، احتفالية لتكريم السينمائيين الحاصلين على جوائز الدولة 2024.

ويأتي ذلك يوم الأحد المقبل الموافق ١٤ يوليو الجاري، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساء.

تكريم الفائزين بجوائز الدولة 

ويتم تكريم كل من مدير التصوير سعيد شيمي، مهندس الديكور أنسي أبوسيف، المخرج محمد فاضل، السيناريست عبدالرحيم كمال، الناقد والسيناريست وليد سيف، الدكتور حسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة وذلك لدورهم الرائد ومشوارهم الفني والثقافي الحافل.

وعقب التكريم يتم عرض فيلمي “البطيخة” إخراج محمد خان، وفيلم “حكاية من زمن جميل” إخراج سعيد شيمي، ويعقب العروض ندوة ثقافية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي ويستضيف خلالها الناقد السينمائي محمود عبد الشكور.

القومي للسينما يناقش 4 أفلام ضمن نادي أوبرا الإسكندرية (صور)

القومي للسينما يعرض 4 أفلام روائية قصيرة بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدير التصوير سعيد شيمي المركز القومي للسينما جوائز الدولة 2024 مركز الابداع الفني القومي للسينما المخرج محمد فاضل

مواد متعلقة

القومي للسينما يناقش 4 أفلام ضمن نادي أوبرا الإسكندرية (صور)

القومي للسينما ينظم فعاليات نادي سينما المرأة بالهناجر الإثنين المقبل

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

مدبولي: بعض الموظفين يعطلون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

مصلحة الجمارك تكشف حقيقة الإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تأجير المستشفيات الحكومية

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء

مصدر باتحاد الكرة عن تأجيل الدوري بسبب المنتخب الأولمبي: "كل شيء وارد"

منوعات

المزيد

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

المزيد
الجريدة الرسمية