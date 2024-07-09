محافظ أسوان يوجه بالاستجابة لشكاوى أهالى مناطق وسط المدينة (صور)

فى أولى جولاته الميدانية للوقوف على شكوى أهالى مناطق وسط المدينة من تكرار انقطاع وضعف مياه الشرب، والعمل على انتظامها تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان محطة مياه فريال بقدرة 250 لتر / ثانية، حيث استمع إلى شرح أبعاد المشكلة، والحلول الجارى تنفيذها من رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس عبد الصبور الراوى، وذلك حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقد وجه المحافظ بإعداد خطة متكاملة من لعرضها على المحافظ لوضع حلول عاجلة وسريعة للقضاء على مشاكل انقطاع وضعف المياه، وخاصة بمناطق وسط المدينة لرفع أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى على الوجه الأكمل.

محافظ أسوان يكلف بضرورة التفاعل الفورى

وكلف بضرورة التفاعل الفورى مع أى شكاوى جماهيرية، والتنوية المسبق بوقت كافى عن أى إنقطاع للمياه بغرض تنفيذ أعمال الصيانة أو الربط أو خلافه، مع توفير عربات المياه فى المناطق المستهدفة لعدم تعرض المواطنين لأي معاناة خلال فترات الانقطاع للمياه.

كما تفقد الدكتور إسماعيل كمال مركز خدمة العملاء بفريال التابع للشركة حيث اطمأن من المواطنين على مستوى الأداء، وآلية تقديم الخدمات المختلفة لهم، وقد أشادوا بإجراءات نهو المعاملات المتنوعة، مؤكدًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات، وخاصة فى ظل ميكنة هذه الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمى للشركة حيث يقدم مركز خدمة العملاء كافة الخدمات للمواطنين سواء المتعلقة بسداد الفواتير، والاستعلام، والتعاقد على العدادات، واستقبال الشكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وغيرها.

وعقب ذلك قام محافظ أسوان بتفقد أعمال تنفيذ الهوية البصرية للمحافظة بخزان المياه العلوى الرئيسى، والذى يقوم بتنفيذه الفنانين التشكيليين مها جميل، وعلى عبد الفتاح بارتفاع 8 أمتار لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى له، وخاصة لوجوده فى منطقة حيوية بجوار مكتبة مصر العامة بميدان العقاد.