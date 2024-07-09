الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب إسبانيا يطالب بالغاء الأشواط الإضافية في بطولات اليورو

يورو ٢٠٢٤
يورو ٢٠٢٤

أعرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن ترحيبه بإلغاء الوقت الإضافي في دوري الـ16، والثمانية ببطولة أمم أوروبا يورو في المستقبل، رغم أن فريقه فاز على المنتخب الألماني في دور الثمانية، بعد خوض 30 دقيقة إضافية مقسمة على شوطين.


ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الفرنسي اليوم الثلاثاء بالدور قبل النهائي بيورو 2024، ويشعر دي لا فوينتي أن فريقه لو لم يضطر للعب 120 دقيقة أمام المنتخب الألماني يوم الجمعة، لكان أكثر نشاطًا في مباراة اليوم.


وكان ميكيل ميرينو سجل هدف الفوز للمنتخب الإسباني على نظيره الألماني في الدقيقة 119 في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.


وأقيمت أربع مباريات بدور الثمانية، وشهدت ثلاث منها الدخول في شوطين إضافيين، وانتهت اثنتان بركلات الترجيح- فوز فرنسا على البرتغال وإنجلترا على سويسرا.


وتقام مباراة الدور قبل النهائي الثانية الأربعاء، حيث يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الهولندي، الذي تغلب على المنتخب التركي في الوقت الأصلي 2-1.


وقال دي لا فوينتي للصحفيين في ميونيخ: في بطولات مثل اليورو، تتطلب جهدًا كبيرًا، ربما من الأفضل إلغاء الوقت الإضافي، ورغم ذلك أضاف إنه ينبغي الإبقاء على الوقت الإضافي في الدور قبل النهائي والنهائي.


وأضاف المدير الفني للمنتخب الإسباني: إن إلغاء الوقت الإضافي والذهاب مباشرة لركلات الترجيح في أول دورين من خروج المغلوب يساعد على تحسين متعة مشاهدة المباريات، لأن اللاعبين سيكونون أكثر نشاطًا، وسيدخلون الأدوار المتقدمة بحيوية أكبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنتخب الالماني النها بطولة أمم أوروبا لويس دي لا فوينتي يورو 2024

مواد متعلقة

ثلاثي فوق السن، هنري يكشف قائمة فرنسا في أولمبياد باريس 2024

مدرب الأرجنتين يدعو منتخب أوروبي للمشاركة في كوبا أمريكا

مصطفى محمد يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد مع نانت الفرنسي

يورو 2024، تاريخ مواجهات فرنسا وإسبانيا قبل مباراة الليلة

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

11 قرارا عاجلا في أول اجتماع لحكومة مدبولي الجديدة

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

ممنوع حد يتكلم، الحلفاوي لهجوم رئيس ستاد القاهرة على كولر: مش خناقة وتصريحاتك غريبة

أعلن انسحابه من المشهد الرياضي، دعبس: "تصريحاتي بشأن أحمد رفعت تعرضت للتحريف"

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

الأهلي يرفض عرض الرجاء المغربي لاستعارة رضا سليم

منوعات

المزيد

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

المزيد
الجريدة الرسمية