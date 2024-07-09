محافظ الأقصر يتفقد المناطق ذات الكثافة المرورية العالية ويوجه بتمهيدها

واصل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،جولاته الميدانية التفقدية المستمرة بالمحافظة، وبرفقته الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عبد المسيح بولس مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق، واحمد أبو عيش سكرتير مدينة الأقصر.

المحاور المرورية بمدينة الأقصر

وتفقد المحافظ المحاور المرورية بمدينة الأقصر وشملت تلك المحاور موقع كوبري مزلقان القراريش والمحاور المؤدية إليه بعد تحديد الكثافة المرورية والدراسات الخاصة بالكوبري خاصة الموقع الحيوي للكوبري، وذلك لرفع معاناة الأهالي.



كما تفقد المحور المروري الموازي لخط السكة الحديد من الناحية الشرقية ودراسة المعوقات، وذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري.

رفع كفاءة شارع النيابة الإدارية



وشملت الجولة تفقد شارع النيابة الإدارية بعرض 20 متر والشوارع المتفرعة منه، حيث أصدر المحافظ تعليماته الفورية بسرعة تمهيد تلك الشوارع ورفع كفاءتها.

وتفقد محافظ الأقصر منطقة نجع الصياغ بالسواقي للوقوف على مستوى النظافة، موجها تعليماته بضرورة الاهتمام برفع القمامة أولا بأول للحفاظ على صحة المواطنين، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، واختتم المحافظ جولته، بتفقد المسار الدائري لمعبد الكرنك.