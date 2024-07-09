جمال الغندور يحاضر حكام الكويت في مصر (صور)
يلقي جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، بعض المحاضرات خلال معسكر حكام الكويت الذي يقام حاليا في مصر، خلال الفترة من ٥ يوليو الجاري وحتى ٢١ من نفس الشهر.
معسكر حكام الكويت فى مصر
ودخل حكام كرة القدم بالكويت معسكرًا تدريبيًا بالقاهرة استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.
ويتضمن المعسكر إخضاع الحكام لتدريبات بدنية من أجل الإرتقاء بمعدل اللياقة البدنية خصوصا أنهم سيخضعون قبل انطلاق الموسم لاختبار اللياقة البدنية «كوبر»، للوقوف على معدل اللياقة لديهم.
كما يتضمن المعسكر محاضرات نظرية تشكل أبرز التعديلات على قانون كرة القدم.
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