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خارج الحدود

مودي لبوتين: الهند مستعدة لتقديم أي مساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا

مودي وبوتين
مودي وبوتين

انطلقت في الكرملين، اليوم الثلاثاء، المحادثات الرسمية بين الرئيس فلاديمير بوتين وضيفه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

 قمة بوتين ومودي في  الكرملين

 وقال رئيس الوزراء الهندي  ناريندا مودي: إن التعاون بين روسيا والهند في مجال الوقود والطاقة ساعد في الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

 كما وجه الشكر للرئيس الروسي على التعاون في مجال الأسمدة وهو ما ساعد في الحد من ارتفاع التضخم في الهند.

 وأضاف مودي: الهند مستعدة لتقديم أي مساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا، وأستطيع أن أؤكد لكم أن الهند دائما كانت إلى جانب السلام، عندما استمعت إليكم شعرت بالتفاؤل، ولدي أمل في المستقبل.

 

مودي: التقيت بالرئيس بوتين 17 مرة

وأشار الي أنه التقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 17 مرة، وهذه هي الزيارة السادسة لي إلى روسيا.
 ومن جانبه وقال الرئيس  الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لقد أتيح لنا منذ أمس في إطار غير رسمي، الحديث عمليا عن كافة القضايا.

 وأضاف: أود الإعراب عن امتناني لاهتمامكم بالمشكلات الأكثر إلحاحا، بما في ذلك محاولة إيجاد بعض السبل لحل الأزمة الأوكرانية، سلميا قبل كل شيء بالطبع.
 


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