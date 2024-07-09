انطلاق المحادثات بين بوتين ورئيس الوزراء الهندي في الكرملين

انطلقت في الكرملين اليوم الثلاثاء، المحادثات الرسمية بين الرئيس فلاديمير بوتين وضيفه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

قمة بوتين ومودي في الكرملين

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: “لقد أتيح لنا منذ أمس في إطار غير رسمي، الحديث عمليا عن كافة القضايا”.

وأضاف بوتين: “أود الإعراب عن امتناني لاهتمامكم بالمشكلات الأكثر إلحاحا، بما في ذلك محاولة إيجاد بعض السبل لحل الأزمة الأوكرانية، سلميا قبل كل شيء بالطبع”.