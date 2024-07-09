قرارات مجلس الوزراء اليوم
مجلس الوزراء يوافق على قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأول بعد التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
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