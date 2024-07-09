50 صورة ترصد أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة مدبولي
أول اجتماع للحكومة الجديدة، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بحفاوة شديدة الوزراء الجدد في أول اجتماع للحكومة الجديدة.
وشهد مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وحرص رئيس الوزراء على تبادل التهاني والتبريكات مع الوزراء في أول اجتماع بالتشكيل الوزاري الجديد.
مونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.