50 صورة ترصد أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة مدبولي

أول اجتماع للحكومة الجديدة، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بحفاوة شديدة الوزراء الجدد في أول اجتماع للحكومة الجديدة.

وشهد مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وحرص رئيس الوزراء على تبادل التهاني والتبريكات مع الوزراء في أول اجتماع بالتشكيل الوزاري الجديد.