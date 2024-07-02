مصرع 60 شخصا في تدافع بمناسبة دينية شمال الهند
قالت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء: إن نحو 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في تدافع خلال مناسبة دينية في ولاية أوتار براديش بشمال الهند، وفق وكالة رويترز.
ووقع التدافع في قرية بمنطقة هاثراس، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة نيودلهي، في حين قال المتحدث باسم الشرطة في الولاية الهندية إنه "لا يمكنني إعطاء حصيلة دقيقة في الوقت الحالي لكنها تشير إلى نحو 60 شخصا... هناك احتمال أن يرتفع العدد".
حاكم الولاية الهندية يأمر بفتح تحقيق في الحادث
وأظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي جثثا متكدسة على الأرض خارج مستشفى محلي، في حين أمر حاكم الولاية يوجي أديتياناث بإجراء تحقيق في الحادث.
ونشر حاكم الولاية على موقع إكس "صدرت تعليمات للمسؤولين المعنيين بإجراء عمليات إغاثة وإنقاذ على قدم وساق وتوفير العلاج المناسب للمصابين".
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