الأربعاء 03 يوليو 2024
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خارج الحدود

مصرع 60 شخصا في تدافع بمناسبة دينية شمال الهند

المناسبات الدينية
المناسبات الدينية في الهند، فيتو
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قالت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء: إن نحو 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في تدافع خلال مناسبة دينية في ولاية أوتار براديش بشمال الهند، وفق وكالة رويترز.

ووقع التدافع في قرية بمنطقة هاثراس، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة نيودلهي، في حين قال المتحدث باسم الشرطة في الولاية الهندية إنه "لا يمكنني إعطاء حصيلة دقيقة في الوقت الحالي لكنها تشير إلى نحو 60 شخصا... هناك احتمال أن يرتفع العدد".

الهند، فيتو

حاكم الولاية الهندية يأمر بفتح تحقيق في الحادث

وأظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي جثثا متكدسة على الأرض خارج مستشفى محلي، في حين أمر حاكم الولاية يوجي أديتياناث بإجراء تحقيق في الحادث. 

ونشر حاكم الولاية على موقع إكس "صدرت تعليمات للمسؤولين المعنيين بإجراء عمليات إغاثة وإنقاذ على قدم وساق وتوفير العلاج المناسب للمصابين".

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السلطات الهندية مناسبة دينية ولاية أوتار أوتار براديش بشمال الهند الهند هاثراس نيودلهي حاكم الولاية يوجي أديتياناث

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