المتحف القومي للحضارة يحيي ذكرى مرور مائة عام على رحيل الموسيقار سيد درويش

شهد المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط حفلًا غنائيًا موسيقيًا بمناسبة مرور مائة عام على ذكرى رحيل الموسيقار سيد درويش، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء المتحف ومجموعة غطاطي للإطارات والبطاريات، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لإحياء التراث الغنائي المصري.



ذكرى رحيل الموسيقار سيد درويش

وجاء الحفل وسط حضور جماهيري كبير، ومجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين وسفراء الدول الأجنبية في مصر، والشخصيات العامة والفنانين من بينهم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وغادة والي مساعد أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والدكتور أشرف العربي رئيس جمعية أصدقاء المتحف وأعضاء الجمعية، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلي عشاق ومحبى الفن وموسيقى سيد درويش من الجمهور المصري.



فعاليات المتحف القومي للحضارة



واستهل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الحفل، بكلمة رحب خلالها بالحضور، معربًا عن سعادته بهذه الإحتفالية والتى تعد أولى الفعاليات الفنية التى تقدمها جمعية أصدقاء المتحف لتسليط الضوء على أحد أهم معالم تراثنا الفنى، وأهمية البعد الحضاري للموسيقى والغناء العربى والذي يؤكد عليه المتحف من خلال فعاليته بالإضافة إلى إبراز أثر الفنان سيد درويش والذى يعد واحد من الأسماء والنوابغ الفنية التى صاغت الموسيقى العربية الحديثة، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى،ورغم رحيله إلا أن تراثه الفنى مازال حيًا نابضًا ومتجددًا ومازال المطربون الكبار والشباب أيضا يتغنون بأعماله.



تاريخ الفنان سيد درويش

ومن جانبه تحدث الشاعر جمال بخيت في كلمته عن تاريخ الفنان سيد درويش، وأبرز أعماله وأهم مراحل ومحطات حياته، وأبرز المقطوعات الغنائية والموسيقية التي عزفها، وأشهر الأغاني التي لحنها وغناها وارتبطت في وجدان المصريين بمناسبات مختلفة.

وتضمن الحفل فقرة غنائية موسيقية استمتع خلالها الجمهور بباقة متميزة ومختارة من أبرز أعمال فنان الشعب سيد درويش، والتي أثرت في المشهد الفني المصري والعربى، وقدمها الفنان محمد محسن بمصاحبة فرقته الموسيقية.