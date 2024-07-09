الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف القومي للحضارة يطلق خدمة المرشد الصوتي بقاعة المومياوات الملكية غدًا

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

يطلق المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، غدًا الأربعاء، خدمة المرشد الصوتي داخل قاعة المومياوات الملكية فقط، والتي يمنع الإرشاد بها، لتقدم شرحًا تاريخيًا وافيًا عبر السماعات الخاصة للزائرين باللغتين العربية والإنجليزية.
 

خدمة المرشد الصوتي بقاعة المومياوات الملكية 
 

ومن المقرر أن يقدم المتحف القومي للحضارة خدمة المرشد الصوتي بقاعة المومياوات الملكية للزائرين بمقابل مادي يضاف إلى ثمن تذكرة دخول المتحف والتي يتمكن الزائر حجزها من خلال شباك التذاكر بالمتحف.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذه التجربة ستكون ممتعة للزائرين حيث ستنقلهم في رحلة مثيرة عبر التاريخ مع أهم ملوك وملكات مصر خلال العصور المصرية المختلفة، ومعلومات تاريخية وأثرية عنهم وعن حياتهم، وما حققوه من إنجازات خلال فترات حكمهم وما اسهموا به لكتابة التاريخ المصرى القديم.
 

خدمات الزائرين بالمتحف القومي للحضارة
 

وأضاف أن هذه الخدمة ستكون متاحة داخل قاعة المومياوات الملكية على مدار الإسبوع، وسوف يتم  تقدمها بالشكل الذي يحافظ على السكينة والهدوء والاحترام داخل القاعة، وبما يتناسب مع عظمة هؤلاء الملوك العظماء، لافتًا إلى القيمة التاريخية الفريدة لقاعة الممومياوات الملكية حيث تعد المومياوات الملكية المعروضة بها هي الوحيدة الباقية من ملوك مصر القديمة حتى الآن، كما أنها تمثل أهم ملوك مصر القديمة فى عهد إمبراطورية الدولة الحديثة.

ومن جانبها قالت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن هذه الخدمة تأتي في إطار سعي هيئة المتحف للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين، والعمل على تطويرها لتحسين تجربتهم المتحفية وهو ما يعد أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

وأضافت أن استخدام السماعات الخاصة بنظام المرشد الصوتي لزائري المتحف داخل قاعة المومياوات الملكية جاء في ضوء حرص المتحف على توفير الشرح داخل القاعة من قبل المرشدين السياحيين مع للحفاظ على الهدوء ومسار الزيارة داخلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الفسطاط المومياوات الملكية قاعة المومياوات الملكية خدمة المرشد الصوتي بقاعة المومياوات الملكية

مواد متعلقة

المتحف القومي للحضارة يطلق خدمة المرشد الصوتي لزائري قاعة المومياوات الملكية

المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل بالذكرى الثالثة لافتتاحه

وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا الاستوائية يزور المتحف القومي للحضارة

المتحف القومي للحضارة ينظم أمسية للموسيقار العالمي لودفيج فان بيتهوفن

الأكثر قراءة

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

مأساة حبيبة الشماع تتكرر بمصر القديمة، سيدة تقفز من توك توك تحرش بها سائقه

مجلس مودرن سبورت يتنازل عن حصته في الملكية للمجلس السابق

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تصريحات كولر تثير أزمة بملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

مأساة وفاة أحمد رفعت، تطورات مثيرة تطيح بمجلس إدارة مودرن سبورت.. انتقادات حادة لتصريحات وليد دعبس.. ونادي الوحدة الإماراتي: فسخ العقد سببه فني بحت

انخفاض مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

منوعات

المزيد

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-7- 2024

انخفاض مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

يقضي بعزل بايدن.. ما هو التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي ومن أول من استخدمه؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

يوم عاشوراء، تعرف على فضله وحكم صيامه كما جاء في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية