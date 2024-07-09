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رياضة

ياسر إدريس يتحدث عن مشاركة الألعاب الجماعية في أولمبياد باريس

بعثة مصر في باريس
بعثة مصر في باريس

أولمبياد باريس، تحدث المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، عن توقعات مشاركة الألعاب الجماعية المصرية في أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل بالعاصمة الفرنسية.

وأوضح إدريس أن مصر تشارك بأربعة منتخبات جماعية في أولمبياد باريس وهي كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة بالاضافة لمنتخب الكرة الطائرة الشاطئية سيدات.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية أن كرة اليد هي اللعبة الأقرب لحصد ميدالية في أولمبياد باريس وذلك بناء على النتائج المميزة التي يقدمها منتخبنا خلال السنوات الماضية.

وأضاف إدريس أن منتخب كرة القدم أيضا سيحقق مشاركة قوية في أولمبياد باريس ومن المتوقع أن يكون له من الإنجازات نصيب.

وقال “إدريس”، أن البعثة المصرية متوقع لها أن تحصد من 7 إلى 11 ميدالية خلال مشاركتها في الدورة الأولمبية، وأن الجميع على أتم الاستعداد لتمثيل مصر في المحفل العالمي.

الرياضات المرشحة لحصد الميداليات

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية، أن هناك 5 رياضات مرشحة لحصد الميداليات وهي رفع الأثقال والرماية والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث.

ويحرص المهندس ياسر إدريس على متابعة استعدادات البعثة المصرية المقرر مشاركتها في أولمبياد باريس، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل بالعاصمة الفرنسية، بمشاركة عدد كبير من بعثات دول العالم.

ووصل عدد اللاعبين المصريين المتأهلين للمشاركة في أولمبياد باريس إلى 153 لاعب ولاعبة، وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه من قبل.

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اولمبياد باريس ياسر إدريس اللجنة الأولمبية كرة اليد الكرة الطائرة

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