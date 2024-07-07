لجين عبدالله تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 في السباحة عن طريق مقعد إفريقيا

أولمبياد باريس، تلقى الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس خطابا من الاتحاد الدولي للألعاب المائية بتأهل البطلة المصرية لجين عبد الله لتمثيل المنتخب المصري للسباحة في منافسات 200 متر حرة، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

لوجين عبدالله تتأهل لأولمبياد باريس

وحصلت لوجين خالد على بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024 عن طريق المقعد الإفريقي والذي حصلت عليه لأول مرة في تاريخها بينما كانت البطلة المصرية فريدة عثمان حصلت على التأهل عن طريق المقعد الإفريقي خلال مرة واحدة وتأهلت Acut مرتين واستنفدت بذلك فرصها في ذلك الأمر.

وتعد لجين عبد الله صاحبة الـ 19 عامًا من اللاعبات المتميزات، حيث حصلت على كأس أفضل سباحة خلال منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في انجولا خلال شهر مايو الماضي، لأول مرة.

وتأهل من اتحاد السباحة لأولمبياد باريس 2024 مروان القماش ولجين عبد الله ومنتخب السباحة التوقيعية ورباعي الغطس.