الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رياضة

ثلاثي فوق السن، هنري يكشف قائمة فرنسا في أولمبياد باريس 2024

هنري
هنري

كشف مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، تييري هنري، عن القائمة النهائية المكونة من 18 لاعبًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

 

وتضم مسابقة كرة القدم في الأولمبياد منتخبات تحت 23 عامًا مع السماح بضم 3 لاعبين أكبر سنًا كحد أقصى، واختار هنري: لاكازيت (33 عامًا)، وجان فيليب ماتيتا (27 عامًا) ولويك باد (24 عامًا) ليكونوا لاعبيه الـ3 الأكبر سنًا.

قائمة فرنسا في أولمبياد باريس 

وستفتتح فرنسا، التي فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد لوس انجلوس 1984، مبارياتها بالمجموعة الأولى أمام الولايات المتحدة في 24 يوليو  قبل مواجهة غينيا ونيوزيلندا.

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