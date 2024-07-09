بهاء الدين شعبان: يجب على الحكومة اتخاذ هذه الخطوات لتحقيق التمكين السياسي

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري: إن هناك خطوات يجب على الحكومة الجديدة اتخاذها لتحقيق التمكين السياسي وفتح المجال، وكانت البداية فى اختيار المستشار محمود فوزي وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل، أحد الاختيارات المُهمة في جدول وزراء الحكومة الجديدة.

وتعود هذه الأهمية لموقعه السابق كرئيس للأمانة الفنية لـ "الحوار الوطني" في المرحلة الأولى، قد اختبر ـ بشكلٍ مُباشر ـ رؤى وأفكار وتوجهات قطاع لا غنى عنه من مكونات وركائز الحياة السياسية المصرية، وتعرَّف على رؤيته ومطالبه، واحتك برموزه وقيادييه، وهو أمر على جانب كبير من الأهمية، ما دام هدف الوزارة الرئيسي، كما حُدد لها في "خطاب التكليف" الرئاسي: "وضع ملف بناء الإنسان المصري على قائمة الأولويات"، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

تطوير ملفات الثقافة والوعي والخطاب الديني المُعتدل

وأضاف شعبان فى تصريح لـ"فيتو"، أنه بالإضافة إلى تطوير ملفات الثقافة والوعي والخطاب الديني المُعتدل، الذي يُرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، فضلًا عن ملف "الحفاظ على مُحددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية"، وهي كلها تحديات "وجودية"، "مصيرية"، لا مناص من إنجازها للخروج من المتاهة الراهنة، وكلها ترتبط برباط موضوعي مع قضية "بناء الإنسان المصري"، أو إعادة بناء الشخصية المصرية، التي وإن كان أساسها الأخلاقي والحضاري عميقًا ومتينًا، اكتنفها العديد من مظاهر الضعف والعوار، لأسباب عديدة.

مصر بالذات تُحيط بها تحديات هائلة من كل جانب

وواصل حديثه، قائلا: مصر بالذات تُحيط بها تحديات هائلة من كل جانب، ويلزمها ـ دون أية تورية ـ إرادة من فولاذ، ورؤية نافذة، واجتماع للكلمة، من أجل الانتصار على المصاعب والخروج من مستنقع الأزمات، وهي مصاعب وأزمات جمّة يئن تحت وطأتها المواطنون، فيما يخص تدبير ضرورات الحياة، ومواجهة نتائج سياسات أدت إلى ازدياد مُعدَّلات الفقر، والبطالة، والغلاء الفاحش، ومواجهة تدهور التعليم، وتزايد مُشكلات الصحة والعلاج، وعبء الديون المُستفحل..

وتابع: تأتي الأهمية المحورية لقضية بناء الإنسان، أي إنسان، ولقضية "بناء الإنسان المصري" على وجه التحديد، أي بناء الإنسان القادر على النهوض من عثرته، والساعي إلى الوثوب من حدود "المكان" الضيق إلى آفاق "المكانة" الرحبة، وبما يليق بتاريخ وتاريخ وحضارة مصر.. وبالتالى فالحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة ومُباشرة، لأن توفر مناخ الحرية هو أهم شرط من شروط النجاح في بناء الشخصية الإنسانية عمومًا، وفي بلادنا على وجه الخصوص التي شهدت إعسارًا تاريخيًا في تحقيق هذه الغاية النبيلة، فلا يمكن الطموح لبناء إنسان جديد، فعّال، وإيجابي، ومتصالح مع نفسه ومجتمعه والعالم من حوله، وقادر على العمل والإنتاج، والمساهمة الحقيقية في مسيرة التطور الكوني، دون توفر شرط الحرية، ونظرة صادقة إلى حال وأوضاع المُمارسة السياسية والأحزاب (المُعارضة) المُحَاصَرة في مقارها، بعيدًا عن الشعارات التي لا تحل مشكلة أو تؤمن مسيرة.