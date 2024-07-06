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المتحف القومي للحضارة يطلق خدمة المرشد الصوتي لزائري قاعة المومياوات الملكية

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية, فيتو

يطلق المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الأربعاء المقبل 10 يوليو الجاري خدمة للمرشد الصوتي داخل قاعة المومياوات الملكية فقط، والتي يمنع الإرشاد بها، لتقدم شرحًا تاريخيًا وافيًا عبر السماعات الخاصة للزائرين باللغتين العربية والإنجليزية.

خدمة المرشد الصوتي بقاعة المومياوات الملكية

يأتي ذلك فى إطار اهتمام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالزائرين وتوفير تجربة سياحية ممتعة، علي أن تقدم هذه الخدمة للزائرين بمقابل مادي يضاف إلى ثمن تذكرة دخول المتحف والتي يتمكن الزائر حجزها من خلال شباك التذاكر بالمتحف.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذه التجربة ستكون ممتعة للزائرين حيث ستنقلهم في رحلة مثيرة عبر التاريخ مع أهم ملوك وملكات مصر خلال العصور المصرية المختلفة، ومعلومات تاريخية وأثرية عنهم وعن حياتهم، وما حققوه من إنجازات خلال فترات حكمهم وما اسهموا به لكتابة التاريخ المصرى القديم.


الخدمات التي يقدمها المتحف القومي للحضارة

وأضاف أن هذه الخدمة ستكون متاحة داخل قاعة المومياوات الملكية على مدار الإسبوع، وسوف يتم  تقدمها بالشكل الذي يحافظ على السكينة والهدوء والاحترام داخل القاعة، وبما يتناسب مع عظمة هؤلاء الملوك العظماء، لافتًا إلى القيمة التاريخية الفريدة لقاعة الممومياوات الملكية حيث تعد المومياوات الملكية المعروضة بها هي الوحيدة الباقية من ملوك مصر القديمة حتى الآن، كما أنها تمثل أهم ملوك مصر القديمة فى عهد إمبراطورية الدولة الحديثة.

ومن جانبها قالت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن هذه الخدمة تأتي في إطار سعي هيئة المتحف للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين، والعمل على تطويرها لتحسين تجربتهم المتحفية وهو ما يعد أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

وأضافت أن استخدام السماعات الخاصة بنظام المرشد الصوتي لزائري المتحف داخل قاعة المومياوات الملكية جاء في ضوء حرص المتحف على توفير الشرح داخل القاعة من قبل المرشدين السياحيين مع للحفاظ على الهدوء ومسار الزيارة داخلها.

خدمة حجز الجولات الارشادية بالمتحف

وأشارت إلى أن المتحف كان قد أطلق خدمة حجز جولات إرشادية بالمتحف في شهر إبريل الماضى، بالتعاون مع نقابة المرشدين السياحيين، وذلك من خلال توفير عدد من المرشدين الذين يقومون باصطحاب زائري المتحف خلال جولاتهم، لشرح القطع الأثرية في القاعة المركزية، وقاعة النسيج المصري، باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الأسبوع بواقع 3 جولات سياحية يوميًا، على أن يقوم طالب الخدمة بالحجز المسبق إلكترونيًا قبل الزيارة بمدة 48 ساعة من خلال الموقع الرسمي للمتحف.

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