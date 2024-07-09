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شباب الشرقية ينظم ندوة عن دور منهج الإسلام في الحفاظ على الأعراض

الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة

 أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، قامت  المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان “منهج الإسلام في الحفاظ على الأعراض”.

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الندوة عرضت اليوم 

 تم عرضها اليوم الثلاثاء عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط المتواجدة  على تلك الصفحات. 

 

الشيخ محمد رجب صديق 

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه قام  فضيلة الشيخ محمد رجب صديق عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتى تحدث فيها عن حماية الأعراض

 

مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية 

 والتي تعد مقصد من مقاصد الشريعة فالإسلام كفل بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، ورتب الله حدودا صارمة في حق من يعتدي على هذه الضروريات الخمس، ومن جملتها حماية الأعراض وستر العورات ؛ حيث أن حماية العرض ضرورة مكملة لحفظ الدين والنفس، فالاعتداء عليه من أكبر الكبائر بعد الكفر وقتل النفس بغير الحق.

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المهندس محافظ الشرقية 

 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

 

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ندوة دينية الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية وزير الشباب والرياضة

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