مدرب كندا: اللعب أمام ميسي شرف لنا

وصف جيسي مارش، المدير الفني لكندا، مباراة فريقه مع الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، بأنها بمثابة شرف للمنتخب وذلك في دور النهائي لبطولة كأس أميركا الجنوبية كوبا أميركا المقامة في الولايات المتحدة.



وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في النسخة الحالية للمسابقة، بعدما سبق أن التقيا في المباراة الافتتاحية، التي فازت خلالها الأرجنتين 2-صفر.



وشدد مارش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المباراة التي تجرى بمدينة نيوجيرسي، على فرض رقابة لصيقة على ميسي خلال اللقاء.



وقال مارش: لم نلعب بشكل جيد مع ميسي في المباراة الأخيرة، فقد تمكن من الركض بحرية أمام حارس فريقنا كثيرًا، لن نفرض رقابة فردية عليه، لكننا سنركز بالتأكيد على كيفية الدفاع ضده.



أضاف المدرب الأميركي:ستكون كيفية مراقبة ميسي مهمة حقًا، والأشياء التي تجعل الأمر صعبًا عليه مثل عدم الحصول على المساحة الكافية هي أهم شيء بالنسبة لنا.

وتابع مدرب كندا: لا نريده أن يركض بحرية في دفاعنا كما حدث في اللقاء الماضي، لكننا جميعًا ندرك أنه أفضل لاعب على الإطلاق، والاحترام الذي نكنه له، ينعكس ذلك على الاستاد بالتأكيد، لكن اللعب ضد لاعب مثله يعد دائمًا شرفا بالنسبة لنا.