التعليم تعلن إتاحة التقدم للمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023-2024 بمجموع لا يقل عن 260 للتقدم للمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة، وذلك من اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو حتى يوم الاتنين 15 يوليو 2024.

المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة

وتوضح الوزارة أن المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة تعد هى الأولي والوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط في مجال الطاقة النووية، ويتم تأهيل طلابها للعمل في مجال المفاعل النووي السلمي، وتقع المدرسة في مدينة “الضبعة” بمحافظة مطروح.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضم هذه المدرسة لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من العام الماضي، وتأتي الدراسة بها بنظام الخمس سنوات، ويتوفر للطلاب إقامة داخلية، حيث يوجد مبنى سكنى لإقامة الطلاب مجهز بمطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية، ويسمح للطلاب بالنزول إجازة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع والعودة للمدرسة يوم السبت.

ويذكر أن المدرسة تضم ثلاثة تخصصات وهي الميكانيكا النووية، والكهرباء النووية، والإلكترونيات النووية.

كما أوضحت الوزارة إجراءات التقديم كالآتى:

أولًا شروط الالتحاق:

1-أن يكون الطالب مصري الجنسية.2-ان يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم

الاساسى (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن (260 درجة) أو مايعادلها من الشهادة الإعدادية الازهرية.

3-ألا يقل متوسط مجموع مواد (الرياضيات + اللغة الانجليزية + العلوم) عن نسبة 95%.

4-التقديم متاح لجميع خريجى الإعدادية العامة/ الازهرية (بنين فقط) من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

5-ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2024 عن 18 سنة.

6-الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح (الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح) في حالة التساوى لمجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% من المقبولين.

7- أن يسجل الطالب على الموقع الالكترونى الذى يتم نشره.

8- أن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

9-أن يكون لائق طبيا (اجتياز الكشف الطبي).

10-يتم سداد مبلغ (3000) ثلاثة آلاف جنيها مصريا للطلاب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويًا طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن (بالإضافة إلى المصاريف الحكومية العادية).

ثانيًا: إجراءات الاختبارات:

1-يتم سداد مبلغ (250) مائتان وخمسون جنيهًا مصريًا بمنافذ الدفع الالكترونية (غير مسترد) رسوم التقدم والاختبارات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (سيتم الاعلان عنها قريبا).

2-يتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب يشمل (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – اختبار ذكاء IQ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر بها الطلاب الكترونيا، وبعد انتهاء الطالب من أداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فورى إلكترونيًا دون تدخل بشرى، ويقوم بالتوقيع على ذلك.

3-يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الاجمالى للاختبار،ويتم اختيار عدد (120) طالب الأعلى درجة لأداء الاختبارات اللازمة، وفى حالة تساوى الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع فى الشهادة الإعدادية وفى حالة التساوى يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع فى درجات مواد( الرياضيات – العلوم – اللغة الانجليزية).

4- في حال تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه.

ثالثا: مميزات الدراسة بالمدرسة:

- إمكانية توفير فرصة عمل متميزة للطلاب المتميزين بالجهات والهيئات العاملة في مجالات المدرسة

- إمكانية استكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية

- امكانية استكمال الدراسة بكلية الهندسة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وفقًا للمجموع.

- الحصول علي شهادة الدبلوم نظام خمس سنوات

- توفر المدرسة السكن والذي يحتوي علي مطعم وصالة للمذاكرة ومسجد.

- توفر المدرسة وسيلة نقل للطلبة من وإلى محافظة الإسكندرية.

- تدريبات ميدانية للطلبة أثناء فترة الدراسة.

وجدير بالذكر أن المدرسة نتاج شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع هيئة الطاقة الذرية، وهيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وصندوق التعليم حياة القومي الخيري.

والآن يمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال الرابط:

https://dualedu.moe.gov.eg