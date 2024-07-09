بعد إحالته للجنة خاصة، تعرف على موعد مناقشة برنامج الحكومة بالجلسة العامة للبرلمان

تشهد الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

حيث أحال رئيس المجلس، برنامج الحكومة الجديدة إلى لجنة خاصة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ويأتي موعد عقد الجلسة العامة المقبلة للمجلس يوم 21 يوليو المقبل.

جلسة النواب لعرض برنامج الحكومة

وجاء قرار تشكيل اللجنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، من العاصمة الإدارية الجديدة، بعد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان عن برنامج عمل الحكومة الجديدة.

وتضم اللجنة في عضويتها 42 نائبًا، منهم: محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والأعضاء؛ سليمان وهدان، غادة علي، مصطفى بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندى ألفي ثابت، أحمد فرغل، وأحمد فتحي.

مدة دراسة برنامج الحكومة أمام لجنة النواب

وتبدأ اللجنة فور إحالة برنامج الحكومة إليها في دراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على مجلس النواب في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة على البرلمان خلال 20 يوما من التشكيل

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

ضوابط حصول الحكومة على ثقة البرلمان

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

تشكيل اللجنة الخاصة

وترصد “فيتو”، تفاصيل تشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، كالتالي:

يترأس اللجنة، المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وتضم اللجنة في عضويتها 42 نائبا كالتالي:

- محمد أبو العينين، وكيل المجلس

- إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

- أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي

- هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري

- فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة

- محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية

- أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية

- محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة

- طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة

- محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان

- أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية

- محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية

- سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم

- أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة

- طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان

- علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات

- كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية

- أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة

- درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام

- نورا علي، رئيس لجنة السياحة

- عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى

- علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية

- عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

- محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى

- أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن

- إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي

- أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية

- هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة

- أحمد مقلد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر

- محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية

- عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

- سليمان وهدان

- غادة علي

- مصطفى بكري

- إيرين سعيد

- أحمد الشرقاوي

- ندى ألفي ثابت

- أحمد فرغل

- أحمد فتحي.