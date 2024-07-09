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سياسة

بالأسماء، التفاصيل الكاملة لتشكيل لجنة برلمانية خاصة لدراسة برنامج الحكومة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة برنامج الحكومة الجديدة، إلى لجنة خاصة تم تشكيلها لدراسة البرنامج.

 

وترصد فيتو، تفاصيل تشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، كالتالي:

يترأس اللجنة، المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس 

وتضم اللجنة في عضويتها 42 نائبا كالتالي:

 محمد أبو العينين وكيل المجلس

إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

 أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي

هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري

فخري الفقي  رئيس لجنة الخطة والموازنة

محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية

أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية

محمد مصطفى السلاب  رئيس لجنة الصناعة

طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة

محمد عطية الفيومي  رئيس لجنة الإسكان 

أحمد فؤاد أباظة  رئيس لجنة الشئون العربية 

محمد كمال مرعي  رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية

عبدالهادي القصبي  رئيس لجنة التضامن الاجتماعي

سامي هاشم  رئيس لجنة التعليم 

أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة

طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان

علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات

كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية

أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

محمود حسين - رئيس لجنة الشباب والرياضة

درية شرف الدين  رئيس لجنة الثقافة والإعلام 

نورا علي  رئيس لجنة السياحة

عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى

على جمعة  رئيس اللجنة الدينية

عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى

أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن

ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي

أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية

هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة

أحمد مقلد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر 

محمد عطية الفيومى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية

عاطف المغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

  سليمان وهدان

 غادة علي

 مصطفى بكري

 إيرين سعيد

 أحمد الشرقاوي

ندى ألفي ثابت

 أحمد فرغل

أحمد فتحي

 

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