مصطفى محمد يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد مع نانت الفرنسي

بدأ مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني وفريق نانت الفرنسي فترة الإعداد مع فريقه اليوم، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وظهر المهاجم الدولي في تدريبات فريقه الأولى استعدادا للموسم الجديد من الدوري الفرنسي الذي ينطلق في أغسطس المقبل.

نانت يواجه تولوز في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي

ويلعب نانت مع تولوز في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي في الموسم الجديد، وذلك يوم 18 أغسطس المقبل.

مباريات الجولة الأولى كالتالي:

وسيكون ذهاب كلاسيكو الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا في 27 أكتوبر والإياب في العاصمة باريس يوم 16 مارس 2025.