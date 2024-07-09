الثلاثاء 09 يوليو 2024
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سياسة

الليلة، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية "الوزراء" والشركة المتحدة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

 تنظم نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء احتفالية جوائز الصحافة المصرية في تمام الساعة 7 مساءً بمسرح النقابة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية عدد من الكتاب الصحفيين، الوزراء والمسؤولين، وستقوم ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسليم جائزة فرع الصحافة البيئية خلال الحفل.

 

تكريم الكاتب الصحفي جلال عارف 

 تتضمن الاحتفالية، التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، وكذلك تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية.

كما سيتم تكريم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتكريم خاص للكاتبة الصحفية سناء البيسي في مجال صحافة المرأة. 

تكريم المهندس إبراهيم محلب

وتشهد الاحتفالية أيضا تكريم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، نظرًا لدوره الكبير في خدمة النقابة وتفاعله وتواصله المستمر مع الصحافة والصحفيين، وإسهاماته في إنجاز الواجهات الجانبية لمبنى النقابة في وقت قياسي وبأقل التكاليف.

ويتخلل الحفل تكريم 10 من أقدم أعضاء النقابة، بالإضافة إلى العاملين بها، وكذلك عدد ممن قدموا خدمات للصحفيين.

 

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نقابة الصحفيين جوائز الصحافة المصرية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تكريم الكاتب الصحفي جلال عارف

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