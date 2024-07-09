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أخبار مصر

وزيرة التضامن تستمع لمقترحات مديري البرامج والمشاريع لتطوير بيئة العمل

د. مايا مرسي وزيرة
د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
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عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي سلسلة من الاجتماعات المكثفة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، مع قيادات ومديري المشاريع والبرامج المختلفة بالوزارة لمتابعة سير العمل بتلك البرامج والمشاريع المنفذة في مختلف محافظات الجمهورية.
 واطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على عرض شامل من قبل مديري البرامج والمشاريع حول ما تم إنجازه من أهداف خلال المرحلة الماضية، وخططهم المستقبلية للتوسع في تلك البرامج والمشاريع بما يعود بالفائدة على المواطن الذي يعد الهدف الرئيسي في خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي.
 وحرصت الدكتورة مايا مرسي على التعرف على آراء ومقترحات مديري البرامج والمشاريع حول كيفية تطوير وتحسين بيئة العمل خلال المرحلة المقبلة.
 

برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة

واجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعي مع فريق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تم الإطلاع على آليات العمل وتقديم الدعم للمستفيدين، خاصة أنه يتم دعم ما يزيد على 5 ملايين أسرة بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويا.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

كما عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الجهات التابعة لوزارة التضامن، كالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للوقوف على آخر مستجدات العمل في تلك الجهات، كما تم استعراض خطط العمل خلال الفترة المقبلة.

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