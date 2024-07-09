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الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

الهجرة، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه بالهجرة للحبشة، ضاربًا مثالًا لهجرة الأمن، ومؤكدًا أن من ضيق عليه في وطنه ولم يأمن على نفسه وماله فعليه بالهجرة لبلاد أخرى.

من ضيق عليه في وطنه عليه بالهجرة


كما كشف الدكتور علي جمعة عن سر حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم "ولو أن تهاجر شبرًا من الأرض"، مؤكدًا أن الهجرة لشبر من الأرض تكشف حقيقتها في العصر الحديث، وتعني الابتعاد ولو شبر عما يؤذي الناس، في المواصلات أو العمل وفي الحياة.  

من ضيق عليه وطنه ولم يأمن على نفسه عليه بالهجرة، فيتو


وقال الدكتور علي جمعة عن سر الهجرة: "سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، عندما أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ضرب لنا مثلًا إلى يوم الدين لهجرة الأمن؛ أن من ضيق عليه في وطنه فلم يأمن على نفسه أو ماله أو عرضه فله أن ينتقل إلى بلاد أخرى يكون فيها الأمن والأمان".


وتابع علي جمعة "ضرب لنا مثلًا بهجرة الإيمان التي فعلها كل الأنبياء فهاجروا بالمؤمنين من أماكنهم فرأينا سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة السلام وهو يقول: {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ }، { فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }"

هجرة الأنبياء لبلاد أخرى


وعن هجرة الأنبياء من أوطانهم، قال علي جمعة: "سيدنا إبراهيم ترك قومه وهاجر هجرة إيمان، وقد تكون أيضًا أمن لأنهم ألقوه في النار، وهاجر سيدنا موسى عليه السلام ببني إسرائيل، وهاجر سيدنا عيسى عليه السلام إلى مصر صغيرًا، وهاجر سيدنا نوح عليه السلام بسفينته فرارًا من الغرق،  هجرة الأنبياء موجودة بتفاصيلها في القرآن"

معنى الهجرة، فيتو


وأوضح علي جمعة حقيقة معنى لا هجرة بعد الفتح، فقال: "إذًا مما يرضي الله أن تهاجر في سبيله أمنًا أو إيمانًا، لكن الهجرة المخصوصة التي قُسِّمَ الصحابة بشأنها إلى المهاجرين والأنصار انتهت بالفتح حتى قال رسول، صلى الله عليه وسلم، بعد فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح؛ وإنما جهادٌ ونية». لكنهم مع هذا فتح لنا باب الهجرة ووسع معناها جدا، حتى قال ﷺ «والمهاجرُ مَنْ هجر ما نهى الله عنه».  

معنى حديث الهجرة شبرًا من الأرض


وتابع علي جمعة "يعني بعد ما قفل الهجرة المصطفوية لانتهاء زمانها فتح لنا الهجرة الإيمانية لبقائها إلى يوم الدين، «والمهاجرُ مَنْ هجر ما نهى الله عنه»، وفي حديث «ولو أن تهاجر شبرًا من الأرض» فما معنى "تهاجر شبرًا من الأرض"؟" 
وعن معنى الهجرة شبرًا من الأرض، قال علي جمعة: "فكان بعض مشايخنا قديمًا  كان فيه-وما زالت- زحام في المواصلات، واختلاط الرجال بالنساء، وتأذي من هذا، فكان يقول: الآن ظهر الحديث، لو تحركت شبر حتى تحافظ على حرمة المرأة- أختك في الله- لكي لا تضايقها، فقد هاجرت في سبيل الله."

ترك المكتب لآخر هجرة


وقال "كنا نعتقد أن "شبر" مجاز، وليس حقيقة، لكن اكتشفنا أن شبر حقيقي، أن تهاجر في سبيل الله، يعني بعدًا عن الأذية، الضرر، الإضرار، المعصية، قلة الأدب، قلة الحياء، قلة الديانة، هاجر."

معنى الهجرة، فيتو


وأوضح علي جمعة "ويحدث أن يتحول أحدهم من مكتبه إلى الحجرة التي بجواره، ينقل من هنا لهنا، ونيته في ذلك: أَلَّا يسمع الْغِيبة، ولا النميمة، ولا البهتان، ولا....، فيكون بذلك هاجر متر من الأرض، وهكذا." 
وعن معنى الهجرة بمضمونه الواسع، قال علي جمعة: "إذن، فهذا شعور ما زال باقيًا في صدر المؤمن، أن يهاجر في سبيل الله؛ ولو شبرًا من الأرض. إذن معنى الهجرة واسع قد تكون: الهجرة للأمن، وقد تكون للإيمان، وقد تكون بعدًا عن المعصية، وقد تكون طلبًا للعلم، وقد تكون بِرًّا بالوالدين، وقد تكون في سبيل الله؛ طلبًا للجهاد بكل أنواعه، وقد تكون طلبًا للرزق، ووووو..."

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