نساء لهن في الهجرة شأن، من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟

هجرة الرسول.. الحديث عن هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم ذو شجون خاصة وأننا نتحدث عن نساء كان لهن شأن في الهجرة ومنهن أول سيدة هاجرت إلي الحبشة حتي قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كن من أوائل المهاجرات إلي الله ورسوله، ومنهن من هاجرت الهجرتين (الهجرة إلي الحبشة والهجرة إلي المدينة) وفي هذا الموضوع سنتناول بالبحث قصة سيدتين كانتا من أوائل المهاجرات إلي الحبشة ودار خلاف حول من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟ فمن هي أول سيدة هاجرت إلي الحبشة وما هي قصتة هجرتها وما هي مآثرها وماذا قيل عنها؟

أم سلمة

وهي أم المؤمنين أم سلمة من بني أمية من السابقات في الإسلام، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة برفقة زوجها أبي سلمة، وبعد وفاته تزوجها النبي ﷺ، وقد روت الحديث عن رسول الله ﷺ، وكانت آخر أمهات المؤمنين وفاةً، وقيل إنها توفيت في خلافة يزيد بن معاوية.

نساء لهن في الهدرة شأن، من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟

قصة أم سلمة مع الهجرة

لما أرادت رضي الله عنها الهجرة مع زوجها أبي سلمة وابنها سلمة، اعترض طريقهم بنو المغيرة (قبيلة أم سلمة) فنزعوا خطام البعير من يده، وأخذوا زوجته منه.

وغضب بنو عبد الأسد (قبيلة أبي سلمة) وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها صاحبنا، فتجاذبوا الطفل سلمة حتى خلعوا يده، ثم انطلقوا إلى موطنهم، وحبس بنو المغيرة أم سلمة عندهم، وانطلق أبو سلمة وبقي ابنه وقد خُلع كتفه عند قومه.

وفي “السيرة النبوية” لابن هشام، تروي أم سلمة ما حدث لها من جرّاء ذلك فتقول: “فكنت أخرج كلّ غداةٍ فأجلس في الأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي، سنة أو قريبًا منها، حتى مرّ بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني،

فقال لبني المغيرة: ألا تَحَرَّجُون من هذه المسكينة؟ فرّقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها، فقالوا: الحقي بزوجك إن شئتِ.

فردّ بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابني، فارتحلتُ بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حِجْري، ثم خرجتُ أريد زوجي بالمدينة، وما معي أحد من خلق الله”.

2- ليلى بنت أبي حثمة امرأة عامر بن ربيعة

وهي ليلى بنت أبي حثمة القرشية العدوية، بنت أبي حثمة بن حذيفة بن غانم بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب أخت سليمان بن أبي حثمة، وأم عبد الله بن عامر بن ربيعة. إحدى النساء الأربع اللاتي هاجرن إلى الحبشة في الهجرة الأولى، وكانت من أول النساء ركوبًا للهودج مهاجرة، قال عبدالله بن عامر بن ربيعة: ما قدمت ظعينة المدينة أول من ليلى بنت أبي حثمة.

أسلمت ليلى بنت أبي حثمة هي وزوجها قبل أن يدخل النبي دار الأرقم وقبل الدعوة فيها، وولدت ابنها عبدالله بن عامر وبه كانت تكنى

وقد هاجرت برفقة زوجها الصحابي الجليل عامر بن ربيعة رضي الله عنه الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وصلت القبلتين، وهي راوية للحديث حيث روى عنها الصحابية الشفاء بنت عبد الله وابنها عبد الله بن عامر.

(روى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عن محمد بن عجلان ـــ أن رجلًا من مَوالِي عبد الله بن عامر حدَّثه عن عبد الله بن عامر، قال: دَعَتْني أمي يومًا ورسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قاعد في بيتنا، فقالت: هاك، تعال أعطيك شيئًا. فقال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَاذَا أَرَدْت أَنْ تُعْطِيه؟" فقالت: أعطيه: تمرًا. فقال: "أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تعطه شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كذبَةً".(*) رواه السِّرَاجُ، عن قتيبة عنه، وتابع اللَّيث حَيْوة بن شريح، ويحيى بن أيَّوب، وحاتم بن إسماعيل، وعن يحيى بن أيوب مولى زياد، وهو عند ابن منده من طريقه) (الإصابة في تمييز الصحابة).

نساء لهن في الهجرة شأن، من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟

كانت رضي الله عنها بارعة وذات فراسة كعادة العرب، وقد ثبت ذلك في إسلام عمر بن الخطاب الذي التقته قبيل الانطلاق إلى الحبشة، فتحدثت إليه وقالت عن تلك الواقعة: “عندما أردنا الهجرة بديننا إلى أرض الحبشة خرج عامر في بعض حاجتنا إذا جاء دارنا عمر بن الخطاب وهوعلى شركه، وكان أشد الناس عداوة للإسلام حيث لقينا منه الكثير من الأذى والعذاب، فقال إنه الانطلاق يا أم عبدالله؟

فقلت نعم نخرج إلى أرض من أرض الله لا نؤذى في عبادته، إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجًا وكانت داخلها تخشى عمر بن الخطاب وبطشه ولكن نظرت إليه فرأت الحزن في وجهه والرأفة في عينيه؛ لقد أحزنه خروجنا ولم يعترضنا بشيء “.

وعندما رجع زوجها عامر أخبرته بما دار بينها وابن الخطاب فقالت لو رأيت يا أبا عبدالله وجه عمر وهو خارج من دارنا فقال لها أطمعت في إسلامه؟

قالت نعم فقال لها والله لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، قال ذلك وهو يائس من إسلامه لما رآه من غلظته وتشدده، وما هي إلا أيام قليلة حتى ذهب عمر لرسول الله وأعلن إسلامه، فكانت هي ضمن أول الوفود المهاجرة للحبشة.

كانت لها مكانة مرموقة عند رسول الله وكان يزورها ولم يذكر التاريخ وفاتها.

من هي أول سيدة هاجرت إلي الحبشة؟

اختلف المؤرخون حول أول سيدة هاجرت إلي الحبشة غير أن المشهور أن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها هي أول سيدة هاجرت مع زوجة أبي سلمة إلي الحبشة على المشهور عند أكثر أهل العلم.

جاء في أسد الغابة: وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى الحبشة، ويقال أيضا إن أم سلمة أول ظعينة هاجرت إلى المدينة، وقيل: بل ليلى بنت أبي حثمة امرأة عامر بن ربيعة.