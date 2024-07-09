تعرف على أسعار النحاس اليوم في السوق المحلي

شهدت أسعار النحاس، اليوم، استقرارًا ملحوظًا، إذ يستخدم النحاس على نطاق واسع في ‏قطاعات الطاقة والبناء والنقل.

أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم

اسعار النحاس اليوم الثلاثاء

سجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم 3.749 دولار.

دولار. سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة 3.7600 دولار.

سجل أدنى سعر اليوم لخام النحاس 3.7180 دولار.

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر

وسجل سعر كيلو النحاس اليوم بين 280 إلى 297 جنيهًا.

وسجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

وسجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

وسجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.



وتستهدف الدولة زيادة الاهتمام بملف الصناعة، والعمل على حل مشكلاته وتذليل المعوقات، بما ينعكس كمؤشرات جادة للتشغيل والإنتاج والتصدير، وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فقد أكد أن الدولة جاهزة بكل الحوافز الممكنة لدعم هذا القطاع.

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