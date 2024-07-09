باسل رحمي: نعمل على فتح الأسواق العربية والإفريقية لمنتجات المشروعات الصغيرة

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،أن المشاركة بالمعارض الخارجية تعكس توجهات الدولة نحو تطوير وتنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية والبينية مع جميع الدول العربية والإفريقية، كما تعكس خطة جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى الترويج لمنتجات أصحاب المشروعات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة الأسواق العربية والأفريقية لكونها أسواق واعدة أمام الصادرات المصرية مما يعمل على إيجاد قنوات جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأشقاء.

وأشار رحمي إلى حرص الجهاز المتواصل على إشراك عملائه بشكل دوري في العديد من المعارض سواء على المستوى المحلي او الدولي مما يمكنهم من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلكين في هذه الأسواق أو إجراء صفقات تعاقدية للتصدير.

وأضاف ان المشاركة في المعارض تتيح لهم التعرف على احتياجات هذه الأسواق وتطوير منتجاتهم أو ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات عملائهم مؤكدا أن مشاركة عملاء الجهاز بالمعارض الدولية تساهم في تنمية الصادرات المصرية.

ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى الفرص التي تحظى بها منتجات المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية في الانطلاق نحو مسارات التصدير في الدول العربية الأفريقية مشترطا تميز المنتجات ورفع كفاءتها بما يلائم تلك الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تعزيز مكانة المنتجات المحلية وتمكينها وتطوير المشروعات بما يساعد على استمرار تلك المشروعات ونموها وزيادة انتاجها و استيعابها للمزيد من فرص العمل.

ودعا رحمي الشباب من الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة بالتركيز على المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات خاصة المجالات الصناعية والحرفية مؤكدا على أن الأسواق الدولية تعتبر فرصة واعدة للمنتجات المصرية المميزة والتنافسية.



الجدير بالذكر أنه خلال شهري يونيو ويوليو 2024 قد شارك العشرات من شباب جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في معرض الجزائر الدولي بنسخته الـ 55 بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر ومعرض دار السلام الدولي في تنزانيا وضم كلاهما مختلف الحرف المصرية، وحصل الجناح المصري في معرض تنزانيا على جائزة أفضل جناح دولي بالدورة الـ48 لمعرض دار السلام الدولي.