مضبوطات بـ3 ملايين جنيه، حبس عاطل يتاجر في مخدر الآيس ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل عثر بحيازته على 6 كيلو من مخدر الآيس، بهدف الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهم خلال التحقيقات بحوزته 6 كيلو من مخدر الآيس، بقصد الاتجار بالمواد المخدرة، واعتياده ترويجها بين عملائه من التجار والمتعاطين، وأنه يخزن المضبوطات بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع زبائنه، وتوزيعها بينهم.



وذكر المتهم فى اعترافاته خلال التحقيقات، أنه يستخدم سيارة في التنقل بين عملائه، وترويج المواد المخدرة، مشيرا إلى أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (6 كيلو جرامات لمخدر الآيس- ميزان حساس – مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 3 ملايين جنيه) تقريبا.