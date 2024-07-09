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ثقافة وفنون

يجمع نجوم لبنان والكويت، كل ما تريد معرفته عن مسلسل البيت الملعون

هدى حسين، فيتو
هدى حسين، فيتو

تعرض منصة شاهد قريبًا مسلسل البيت الملعون وهو عمل يجمع نجوم لبنان والكويت وتأتي في مقدمتهم الفنانة القديرة هدى حسين.

تفاصيل مسلسل البيت الملعون

تدور قصة مسلسل البيت الملعون في حقبة السبعينيات من القرن الماضي حول قصة تجمع الفنان اللبناني باسم مغنية وهدى حسين، ويقع حادث يقلب الأحداث كليًا، وسيتحول العمل إلى أجواء التشويق والرعب.

ومسلسل البيت الملعون مكون من ١٠ حلقات وتم تصويره بالكامل في لبنان، وهو من بطولة هدى حسين، باسم مغنية، جاسم النبهان، فادي أبي سمرا، ريم أحمد، سينتيا صموئيل، خالد أمين، أحمد إيراج، قحطان القحطاني، فرح الصراف وناصر عباس بالإضافة إلى نخبة من النجوم من لبنان والكويت، وهو من تأليف نجاة حسين شقيقة هدى حسين ومن إخراج محمد جمعة.

 

الفنانة هدى حسين

ويعتبر مسلسل البيت الملعون، هو العمل الأول الذي تظهر به الفنانة هدى حسين بعدما تم إصدار قرار بمنع عرض أعمالها بالكويت بسبب مسلسل زوجة واحدة لا تكفي والذي عرض مؤخرًا.

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