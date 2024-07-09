التحقيقات تكشف سبب إلقاء زوج مادة كاوية على زوجته بالمنيرة الغربية
تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في واقعة إلقاء زوج مادة كاوية على زوجته في مشاجرة بينهما، في المنيرة الغربية.
وكشفت التحقيقات أن الزوج شك في سلوك زوجته وعلاقاتها بالرجال، فقام بإلقاء مادة حارقة عليها، مما نتج عنه إصابتها بحروق متفرقة في أنحاء الجسد.
وقام اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالإشراف على جمع كافة التحريات والمعلومات حول واقعة قيام شخص بإلقاء مادة كاوية على زوجته في شجار بينهما، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمنزلهما.
نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق
وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد بنقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق، بمنطقة المنيرة الغربية.
وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها ألقى عليها مادة كاوية نتيجة خلافات أسرية، مما أسفر عن إصابتها بحروق بأنحاء جسدها.
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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