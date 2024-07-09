نائب محافظ البحيرة يشهد افتتاح المنتدى العربى للاقتصاد الدائرى والنمو الأخضر

شهد المهندس حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، افتتاح المنتدى العربى للاقتصاد الدائرى والنمو الأخضر، تحت شعار "نحو مستقبل مستدام.. معًا نقود مسيرة الاقتصاد الأخضر"، الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم بمكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 8 - 10 يوليو الجارى.

تقديم حلول تمويل مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين

يعقد المنتدى في إطار توجهات الدولة لإحداث تنمية مستدامة بمختلف القطاعات؛ لتحقيق استراتيجية مصر 2050، وكذلك تقديم حلول تمويل مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين، واستكشاف تطبيقات التكنولوجيا الخضراء فى معالجة الانبعاثات والمساهمة فى التحول المستدام والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة

معرض إقليم الإسكندرية للابتكار الأخضر

يتم على هامش المنتدى إقامة معرض إقليم الإسكندرية للابتكار الأخضر، ومنتدى تسويق الابتكار الأخضر، والعديد من ورش العمل في مجالات مختلفة، ويُعد المنتدى فرصة مهمة لتسليط الضوء على قطاعات الإستثمار الأخضر الواعدة.

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