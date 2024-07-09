التحقيق مع عامل دفع زميله من أعلى صبة خرسانية بأكتوبر بسبب خلافات تناول الطعام

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع عامل دفع صديقه من أعلى صبة خرسانية فى منطقة أكتوبر، بسبب خلافات تناول الطعام.

وكشفت التحقيقات، أنه خلال ممارسة الطرفين العمل، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الحصول على أولوية تناول الطعام، على إثرها دفع المتهم صديقه من أعلى صبه خرسانية ارتفاعها 7 أمتار، ما أدى إلى سقوطه وإصابته.

وعقب القبض علي المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، قائلا: بالفعل حدثت مشادة كلامية بيننا، بس مكنش قصدي أوقعه.

وكشف التقرير الطبي المبدئي إصابة عامل بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وامرت النيابة بالاستعلام عن حالته الصحية، ولم تتمكن الأجهزة الأمنية من استجوابه نظرا لحالته الصحية السيئة.

عامل يدفع زميله من صبة خرسانية بأكتوبر



وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تلقى إخطارًا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر، يفيد فيه بإصابة عامل إثر سقوطه من علو.

وانتقل المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة عامل (20 سنة) بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، على يد صديقه عامل (25 سنة).



وأُلقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.