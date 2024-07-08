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درجات الحرارة غدا الثلاثاء 09- 07- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا  الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى،وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 9-7-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 09- 07- 2024


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 38

القاهرة: المحسوسة: 40

العاصمة الإدارية: الصغرى 26 والعظمى 38

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 40

6 أكتوبر: الصغرى 26 والعظمى 37

6 أكتوبر المحسوسة:  39

بنها: الصغرى 26 والعظمى  37

بنها المحسوسة: 39

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 33

الاسكندرية: المحسوسة: 36

العلمين الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 32

العلمين الجديدة: المحسوسة: 35

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 31

مطروح: المحسوسة: 34

سيوة: الصغرى 23   والعظمى 37

سيوة: المحسوسة: 39

كاترين الصغرى 16 والعظمى 34

كاترين: المحسوسة: 36

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 34

بورسعيد: المحسوسة: 37

الزقازيق: الصغرى 27 والعظمى 38

الزقازيق: المحسوسة: 40

الإسماعيلية الصغرى 26 والعظمى  39

الإسماعيلية: المحسوسة:  41

السويس: الصغرى 26 والعظمى 39

السويس: المحسوسة: 41

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38

شرم الشيخ: المحسوسة: 41

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

الغردقة: المحسوسة: 41

الفيوم: الصغرى 26 والعظمى 38

الفيوم: المحسوسة: 40

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 39

بنى سويف: المحسوسة: 41

المنيا: الصغرى 25 والعظمى 39

المنيا: المحسوسة: 41

أسيوط الصغرى 27 والعظمى 40

أسيوط: المحسوسة: 42

سوهاج الصغرى  27 والعظمى 41

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 28  والعظمى 42

الأقصر: المحسوسة: 43

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 42

أسوان: المحسوسة: 43


 

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