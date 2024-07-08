متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

تداول ناشطون يمنيون مقطع فيديو مؤثرا يظهر دكتورا جامعيا مشردًا على قارعة أحد الطرق في العاصمة اليمنية صنعاء، والتي تخضع لسيطرة الانقلابيين.

تشريد دكتور جامعي بسبب الحوثي

ويظهر الفيديو الدكتور صالح العنسي، الذي كان أستاذًا مرموقًا، وقد آل به الحال إلى التشرد بعد أن فقد ولديه اللذين أجبرا على الالتحاق بصفوف الميليشيا الحوثية وقتلا في جبهات القتال.

وتحدثت السيدة من صنعاء في الفيديو، عن هوية الرجل المشرد، موضحة أنه كان يعاني من حالة نفسية صعبة بعد مقتل ولديه؛ إذ كان أحدهما يدرس في كلية الطب والآخر في كلية الحقوق.

دكتور جامعي قتل الحوثيون اولاده ودمروا حياته حتى وصل به الحال الى ماتروه..



بالفديو قصة الدكتور #صالح_العنسي دكتور في جامعة صنعاء الى اين وصل به الحال ولا حولا ولاقوة الابالله #نواح_حوثي_كاذب pic.twitter.com/A752Dd1u8u — احمد المسيبلي (@Ahmedmosibly) July 7, 2024

صدمة نفسية دمرت حياته المهنية والشخصية

وأدت الحادثة إلى تدمير حياته المهنية والشخصية، وأصبح غير قادر على التعامل مع الصدمة النفسية؛ ما أدى إلى حالته الحالية من التشرد.

الناشطة التي صورت الفيديو ناشدت الشعب اليمني بالتوحد ضد ميليشيا الحوثي وعدم السماح بتسليم أبنائهم للقتال تحت أي ذريعة، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى تدمير الأسر والأحلام مثلما حدث مع الدكتور العنسي.